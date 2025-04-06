Что приготовить детям на Пасху: вкусные и полезные рецепты без лишнего сахара

Морковные маффины без сахара

Ингредиенты:

1 стакан тертой моркови

1 спелый банан

2 яйца

1/3 стакана масла (или греческого йогурта)

1 ч. ложка разрыхлителя

1 стакан муки (можно половину заменить овсяной)

Корица, ваниль - по желанию

Приготовление:

Смешайте банан, яйца, масло - взбейте.

Добавьте морковь, сухие ингредиенты, специи.

Разложите в формочки.

Выпекайте 20 минут при 180 градусах

Творожная паска с медом (без выпекания)

Ингредиенты:

500 г творога (перетертого)

2-3 ст. ложки меда

50 г изюма или кураги (замочить и мелко порезать)

50 г сливочного масла (размягченного)

1 ч. ложка ванильного экстракта

Немного цедры лимона - по желанию

Приготовление:

Перетрите творог, добавьте мед, масло, ваниль.

Добавьте сухофрукты, перемешайте.

Выложите в форму (выстеленную марлей), накройте, поставьте в холодильник на 8 часов.

Перед подачей украсьте фруктами.

Овсяное печенье с бананом

Ингредиенты:

1 банан

1 стакан овсяных хлопьев

1/3 стакана изюма или кураги

Корица - по желанию

Приготовление:

Разомните банан, добавьте овсянку и сухофрукты.

Сформируйте печенье (можно руками или ложкой).

Выпекайте 15 минут при 180 градусах.

Совет: если тесто очень жидкое - добавьте еще немного овсянки, если сухое - ложку йогурта.

Желейные яйца из сока (натуральный десерт)

Ингредиенты:

400 мл натурального сока (апельсиновый, яблочный или ягодный)

2 ст. ложки желатина

Силиконовые формочки в форме яиц или цветочков

Приготовление:

Замочите желатин в 100 мл сока, дайте набухнуть.

Нагрейте остальной сок, добавьте желатин и размешайте (не кипятить).

Разлейте по формам, поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Можно комбинировать слои разных соков для красочного эффекта.

Пасхальный салат для детей (с йогуртовой заправкой)

Ингредиенты:

1 отварное яйцо

100 г куриного филе (вареного или запеченного)

1/2 огурца

1 ст. ложки натурального йогурта

Щепотка соли (по желанию)

Листья салата для подачи

Приготовление:

Нарежьте все ингредиенты кубиками.

Смешайте с йогуртом.

Сформируйте в виде "гнездышка"- можно посыпать тертым яйцом сверху или оформить как цыпленка.