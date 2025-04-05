ua en ru
Сб, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Секрет пухкої і ніжної паски вдома: як зробити тісто ідеальним без зайвих зусиль

Субота 05 квітня 2025 20:31
UA EN RU
Секрет пухкої і ніжної паски вдома: як зробити тісто ідеальним без зайвих зусиль Секрети приготування ідеальної паски на Великдень (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Хочете, щоб ваша паска була пухкою, не черствіла і мала той самий "домашній" смак, що пам'ятається з дитинства? Ми зібрали головні секрети приготування тіста, які забезпечать ідеальний результат навіть без досвіду чи дорогих інгредієнтів.

Як зробити ідеальне тісто для пухкої та ніжної паски, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Основа - правильне тісто

Секрет успіху починається з класичного дріжджового тіста. Але замість сипати все "на око", використайте чіткі пропорції:

  • 500 г борошна (обов'язково просіяти)
  • 4 яєчні жовтки
  • 200 мл теплого молока
  • 100 г розтопленого масла
  • 100 г цукру
  • 25 г свіжих дріжджів або 7 г сухих
  • Ваніль, родзинки, цедра лимона - до свого смаку

Окрема увага - дріжджам

Зробіть опару: змішайте молоко, дріжджі, ложку цукру та трохи борошна. Дайте настоятись 20 хвилин у теплому місці. Після цього вводьте інші інгредієнти.

Вимішування - не поспішайте

Тісто має бути еластичним і "живим". Вимішуйте руками або міксером з насадкою 10-15 хвилин. Потім - дайте йому піднятися вдвічі (1-1,5 години в теплі).

Випікання: не відкривайте духовку!

Температура - 160-170 градусів, випікайте 35-50 хвилин залежно від форми. Не відкривайте духовку в перші 30 хвилин, аби паска не "просіла".

Маленькі секрети кулінарів

  • Не переборщіть із цукром і маслом - це обтяжує тісто.
  • Додайте ложку спирту або коньяку - паска довше не псується.
  • Родзинки обваляйте в борошні, щоб не осіли на дно.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Великдень Рецепти Приготування
NEWS
Зруйновані школи, будинки, діти серед жертв. Що відомо про удар по Кривому Рогу і брехню РФ
Зруйновані школи, будинки, діти серед жертв. Що відомо про удар по Кривому Рогу і брехню РФ