Секрет пухкої і ніжної паски вдома: як зробити тісто ідеальним без зайвих зусиль
Хочете, щоб ваша паска була пухкою, не черствіла і мала той самий "домашній" смак, що пам'ятається з дитинства? Ми зібрали головні секрети приготування тіста, які забезпечать ідеальний результат навіть без досвіду чи дорогих інгредієнтів.
Як зробити ідеальне тісто для пухкої та ніжної паски, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Основа - правильне тісто
Секрет успіху починається з класичного дріжджового тіста. Але замість сипати все "на око", використайте чіткі пропорції:
- 500 г борошна (обов'язково просіяти)
- 4 яєчні жовтки
- 200 мл теплого молока
- 100 г розтопленого масла
- 100 г цукру
- 25 г свіжих дріжджів або 7 г сухих
- Ваніль, родзинки, цедра лимона - до свого смаку
Окрема увага - дріжджам
Зробіть опару: змішайте молоко, дріжджі, ложку цукру та трохи борошна. Дайте настоятись 20 хвилин у теплому місці. Після цього вводьте інші інгредієнти.
Вимішування - не поспішайте
Тісто має бути еластичним і "живим". Вимішуйте руками або міксером з насадкою 10-15 хвилин. Потім - дайте йому піднятися вдвічі (1-1,5 години в теплі).
Випікання: не відкривайте духовку!
Температура - 160-170 градусів, випікайте 35-50 хвилин залежно від форми. Не відкривайте духовку в перші 30 хвилин, аби паска не "просіла".
Маленькі секрети кулінарів
- Не переборщіть із цукром і маслом - це обтяжує тісто.
- Додайте ложку спирту або коньяку - паска довше не псується.
- Родзинки обваляйте в борошні, щоб не осіли на дно.