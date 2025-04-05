Секрет пухкої і ніжної паски вдома: як зробити тісто ідеальним без зайвих зусиль

Хочете, щоб ваша паска була пухкою, не черствіла і мала той самий "домашній" смак, що пам'ятається з дитинства? Ми зібрали головні секрети приготування тіста, які забезпечать ідеальний результат навіть без досвіду чи дорогих інгредієнтів.

Як зробити ідеальне тісто для пухкої та ніжної паски, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Основа - правильне тісто

Секрет успіху починається з класичного дріжджового тіста. Але замість сипати все "на око", використайте чіткі пропорції:

500 г борошна (обов'язково просіяти)

4 яєчні жовтки

200 мл теплого молока

100 г розтопленого масла

100 г цукру

25 г свіжих дріжджів або 7 г сухих

Ваніль, родзинки, цедра лимона - до свого смаку

Окрема увага - дріжджам

Зробіть опару: змішайте молоко, дріжджі, ложку цукру та трохи борошна. Дайте настоятись 20 хвилин у теплому місці. Після цього вводьте інші інгредієнти.

Вимішування - не поспішайте

Тісто має бути еластичним і "живим". Вимішуйте руками або міксером з насадкою 10-15 хвилин. Потім - дайте йому піднятися вдвічі (1-1,5 години в теплі).

Випікання: не відкривайте духовку!

Температура - 160-170 градусів, випікайте 35-50 хвилин залежно від форми. Не відкривайте духовку в перші 30 хвилин, аби паска не "просіла".

Маленькі секрети кулінарів