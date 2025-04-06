Что приготовить детям на Пасху: вкусные и полезные рецепты без лишнего сахара
На Пасху хочется угостить детей чем-то особенным - но при этом не превращать праздник в сахарный взрыв. Если вы ищете полезные и вкусные рецепты для маленьких гурманов - эта подборка именно для вас.
Что приготовить детям на Пасху без сахара, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Морковные маффины без сахара
Ингредиенты:
- 1 стакан тертой моркови
- 1 спелый банан
- 2 яйца
- 1/3 стакана масла (или греческого йогурта)
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 1 стакан муки (можно половину заменить овсяной)
- Корица, ваниль - по желанию
Приготовление:
Смешайте банан, яйца, масло - взбейте.
Добавьте морковь, сухие ингредиенты, специи.
Разложите в формочки.
Выпекайте 20 минут при 180 градусах
Творожная паска с медом (без выпекания)
Ингредиенты:
- 500 г творога (перетертого)
- 2-3 ст. ложки меда
- 50 г изюма или кураги (замочить и мелко порезать)
- 50 г сливочного масла (размягченного)
- 1 ч. ложка ванильного экстракта
- Немного цедры лимона - по желанию
Приготовление:
Перетрите творог, добавьте мед, масло, ваниль.
Добавьте сухофрукты, перемешайте.
Выложите в форму (выстеленную марлей), накройте, поставьте в холодильник на 8 часов.
Перед подачей украсьте фруктами.
Овсяное печенье с бананом
Ингредиенты:
- 1 банан
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 1/3 стакана изюма или кураги
- Корица - по желанию
Приготовление:
Разомните банан, добавьте овсянку и сухофрукты.
Сформируйте печенье (можно руками или ложкой).
Выпекайте 15 минут при 180 градусах.
Совет: если тесто очень жидкое - добавьте еще немного овсянки, если сухое - ложку йогурта.
Желейные яйца из сока (натуральный десерт)
Ингредиенты:
- 400 мл натурального сока (апельсиновый, яблочный или ягодный)
- 2 ст. ложки желатина
- Силиконовые формочки в форме яиц или цветочков
Приготовление:
Замочите желатин в 100 мл сока, дайте набухнуть.
Нагрейте остальной сок, добавьте желатин и размешайте (не кипятить).
Разлейте по формам, поставьте в холодильник на 2-3 часа.
Можно комбинировать слои разных соков для красочного эффекта.
Пасхальный салат для детей (с йогуртовой заправкой)
Ингредиенты:
- 1 отварное яйцо
- 100 г куриного филе (вареного или запеченного)
- 1/2 огурца
- 1 ст. ложки натурального йогурта
- Щепотка соли (по желанию)
- Листья салата для подачи
Приготовление:
Нарежьте все ингредиенты кубиками.
Смешайте с йогуртом.
Сформируйте в виде "гнездышка"- можно посыпать тертым яйцом сверху или оформить как цыпленка.
@_dianadomovich Желейки - 200 мл улюбленого соку - 1 ст л желатину До соку всипати желатин перемішати та відправити на вогонь до повного розчинення ( не кипятити ) Розлити по формочках і відправити у холодне місце або холодильник до повного застигання . #рекомендації #рекомендаціїукраїна #рецепт #готую #їжа #желейки #рецептиукраїнською #готуємовдома #десерт оригінальний звук - Діана Домович
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При написании материала использованы источники: Healthy Little Foodies, Wholesome Child, Baby Foode, видео от кулинарных блогеров на YouTube