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Что приготовить детям на Пасху: вкусные и полезные рецепты без лишнего сахара

Воскресенье 06 апреля 2025 07:41
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Что приготовить детям на Пасху: вкусные и полезные рецепты без лишнего сахара Какие 5 простых блюд без сахара можно приготовить для детей на Пасху (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На Пасху хочется угостить детей чем-то особенным - но при этом не превращать праздник в сахарный взрыв. Если вы ищете полезные и вкусные рецепты для маленьких гурманов - эта подборка именно для вас.

Что приготовить детям на Пасху без сахара, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Морковные маффины без сахара

Ингредиенты:

  • 1 стакан тертой моркови
  • 1 спелый банан
  • 2 яйца
  • 1/3 стакана масла (или греческого йогурта)
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • 1 стакан муки (можно половину заменить овсяной)
  • Корица, ваниль - по желанию

Приготовление:

Смешайте банан, яйца, масло - взбейте.

Добавьте морковь, сухие ингредиенты, специи.

Разложите в формочки.

Выпекайте 20 минут при 180 градусах

Творожная паска с медом (без выпекания)

Ингредиенты:

  • 500 г творога (перетертого)
  • 2-3 ст. ложки меда
  • 50 г изюма или кураги (замочить и мелко порезать)
  • 50 г сливочного масла (размягченного)
  • 1 ч. ложка ванильного экстракта
  • Немного цедры лимона - по желанию

Приготовление:

Перетрите творог, добавьте мед, масло, ваниль.

Добавьте сухофрукты, перемешайте.

Выложите в форму (выстеленную марлей), накройте, поставьте в холодильник на 8 часов.

Перед подачей украсьте фруктами.

Овсяное печенье с бананом

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 1/3 стакана изюма или кураги
  • Корица - по желанию

Приготовление:

Разомните банан, добавьте овсянку и сухофрукты.

Сформируйте печенье (можно руками или ложкой).

Выпекайте 15 минут при 180 градусах.

Совет: если тесто очень жидкое - добавьте еще немного овсянки, если сухое - ложку йогурта.

Желейные яйца из сока (натуральный десерт)

Ингредиенты:

  • 400 мл натурального сока (апельсиновый, яблочный или ягодный)
  • 2 ст. ложки желатина
  • Силиконовые формочки в форме яиц или цветочков

Приготовление:

Замочите желатин в 100 мл сока, дайте набухнуть.

Нагрейте остальной сок, добавьте желатин и размешайте (не кипятить).

Разлейте по формам, поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Можно комбинировать слои разных соков для красочного эффекта.

Пасхальный салат для детей (с йогуртовой заправкой)

Ингредиенты:

  • 1 отварное яйцо
  • 100 г куриного филе (вареного или запеченного)
  • 1/2 огурца
  • 1 ст. ложки натурального йогурта
  • Щепотка соли (по желанию)
  • Листья салата для подачи

Приготовление:

Нарежьте все ингредиенты кубиками.

Смешайте с йогуртом.

Сформируйте в виде "гнездышка"- можно посыпать тертым яйцом сверху или оформить как цыпленка.

@_dianadomovich Желейки - 200 мл улюбленого соку - 1 ст л желатину До соку всипати желатин перемішати та відправити на вогонь до повного розчинення ( не кипятити ) Розлити по формочках і відправити у холодне місце або холодильник до повного застигання . #рекомендації #рекомендаціїукраїна #рецепт #готую #їжа #желейки #рецептиукраїнською #готуємовдома #десерт оригінальний звук - Діана Домович

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При написании материала использованы источники: Healthy Little Foodies, Wholesome Child, Baby Foode, видео от кулинарных блогеров на YouTube

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