Что приготовить детям на Пасху: вкусные и полезные рецепты без лишнего сахара

Какие 5 простых блюд без сахара можно приготовить для детей на Пасху (фото: freepik.com)

На Пасху хочется угостить детей чем-то особенным - но при этом не превращать праздник в сахарный взрыв. Если вы ищете полезные и вкусные рецепты для маленьких гурманов - эта подборка именно для вас.

Что приготовить детям на Пасху без сахара, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).