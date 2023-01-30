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На що потрібно звертати увагу при виборі генератора для оселі: важливі нюанси

Як вибрати генератор для дому (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Під час частих відключень світла багато українці купують генератор для дому. Однак, ще в магазині потрібно розрахувати його потужність та вибрати тип пристрою, щоб не переплатити.

Про це розповіли в Міністерстві реінтеграції у Facebook.

Потужність

Генератора потужністю 3 кВт вистачить для одночасної роботи звичайних побутових приладів (холодильник, праска та електрочайник). Пристрої потужністю 5 кВт дозволять додатково під’єднати ще телевізор, комп’ютер або приготувати обід на електроплиті.

У разі постійної роботи електричного опалення, насоса та бойлера краще придбати генератор на 7 кВт.

Тип палива

Зазвичай українці обирають бензинові чи дизельні генератори. Газові генератори, а також двопаливні (газ плюс бензин) не користуються великою популярністю через високі вимоги до якості газу та мають складнощів з підключенням.

Бензинові мають невеликий рівень шуму, невисоку вартість, але не здатні працювати тривалий час. Дизельні добре переносять великі навантаження, менш затратні, однак мають високий рівень шуму й коштують дорожче від бензинових.

Кількість фаз

Генератор може бути однофазним на 220 Вт або трифазним (380 Вт).

Якщо до споживача підходить одна фаза, то напруга живлення буде 220 В. Трифазний призначений для промислового обладнання.

Тип запуску

Загалом існують генератори з ручним, електричним, дистанційним або автоматичним пуском.

Найпоширеніший - ручний пуск в генераторах з потужністю до 5 кВт. Щоб запустити його, необхідно просто смикнути за шнур.

Раніше ми повідомляли, чи потрібен офіційний дозвіл на використання генератора.

Також ми писали, в яку суму обійдеться використання генератора на одну добу.

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