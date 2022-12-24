В яку суму обійдеться використання генератора на одну добу

Через масові відключення електроенергії українці масово закуповують генератори - дизельні та бензинові. Вони потрібні для того, щоб була можливість увімкнути опалення, підключити холодильник та інші важливі електроприлади. Також генератори ставлять торгові точки – щоб була можливість працювати.

У яку суму обійдеться робота генератора за одну годину або за одну добу, розповіли в UaPortal.

Генератор - дуже зручний пристрій, але аж ніяк не дешевий. На обслуговування цього агрегату за добу піде кілька сотень гривень.

Вартість дизельного чи бензинового генератора залежить від потужності. Невеликого генератора з потужністю 3 кВт вистачить на роботу холодильника, котла, насоса для води. Для приватного будинку чи офісу потрібен генератор потужніший - до 5 кВ.

Дизельний генератор зазвичай споживає 250г/кВт, тобто при виробленні кіловат енергії за одну годину роботи він спалить 250 г палива. За 24 години – 6 літрів.

Бензиновий генератор за такого навантаження візьме 350 г палива, за добу - 8,4 літра на добу.

Середня ціна літра дизеля в Україні наразі становить близько 55 грн/літр. На добу роботи дизельного генератора потрібно купити 6 літрів, відповідно його використання за добу потягне 330 гривень.

Літр бензину А-95 зараз коштує в середньому 51,39 грн. Доба використання такого генератора потягнеться понад 430 гривень.

Щоб вирахувати витрати палива на генератор за певний час, можна використовувати спеціальну формулу:

G помножити на P, де G - це витрата палива на 1 кВт навантаження на годину (л/кВт на годину), а Р - значення навантаження на пристрій кВт.

Працівники ДСНС нагадують, що генератори потрібно встановлювати з урахуванням усіх правил, оскільки вони можуть призвести до отруєнь або загибелі людей.

"Пам'ятайте, генератори продукують чадний газ! Особливо небезпечно, коли їх встановлюють у приміщеннях, або ближче 6 метрів до вікон або стін будівлі. Будьте відповідальні! Від вас залежить ваша безпека та безпека оточуючих!" – закликають рятувальники.

Вони показали на фото, як встановлювати генератори категорично не можна.