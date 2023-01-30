На что нужно обращать внимание при выборе генератора для дома: важные нюансы

Мощность

Генератора мощностью 3 кВт хватит для одновременной работы обычных бытовых приборов (холодильник, утюг и электрочайник). Устройства мощностью 5 кВт позволят дополнительно подключить телевизор, компьютер или приготовить обед на электроплите.

При постоянной работе электрического отопления, насоса и бойлера лучше приобрести генератор на 7 кВт.

Тип топлива

Обычно украинцы выбирают бензиновые или дизельные генераторы. Газовые генераторы, а также двухтопливные (газ плюс бензин) не пользуются большой популярностью из-за высоких требований к качеству газа и сложностей с подключением.

Бензиновые имеют небольшой уровень шума, невысокую стоимость, но не способны работать длительное время. Дизельные хорошо переносят большие нагрузки, менее затратные, однако имеют высокий уровень шума и стоят дороже бензиновых.

Количество фаз

Генератор может быть однофазным на 220 Вт или трехфазным (380 Вт).

Если потребителю подходит одна фаза, то напряжение питания будет 220 В. Трехфазный предназначен для промышленного оборудования.

Тип запуска

В общем, существуют генераторы с ручным, электрическим, дистанционным или автоматическим пуском.

Самый распространенный - ручной пуск в генераторах с мощностью до 5 кВт. Чтобы запустить его, нужно просто дернуть за шнур.