На что нужно обращать внимание при выборе генератора для дома: важные нюансы

Во время частых отключений света многие украинцы покупают генератор для дома. Однако еще в магазине нужно рассчитать его мощность и выбрать тип устройства, чтобы не переплатить.
Об этом рассказали в Министерстве реинтеграции в Facebook.
Генератора мощностью 3 кВт хватит для одновременной работы обычных бытовых приборов (холодильник, утюг и электрочайник). Устройства мощностью 5 кВт позволят дополнительно подключить телевизор, компьютер или приготовить обед на электроплите.
При постоянной работе электрического отопления, насоса и бойлера лучше приобрести генератор на 7 кВт.
Обычно украинцы выбирают бензиновые или дизельные генераторы. Газовые генераторы, а также двухтопливные (газ плюс бензин) не пользуются большой популярностью из-за высоких требований к качеству газа и сложностей с подключением.
Бензиновые имеют небольшой уровень шума, невысокую стоимость, но не способны работать длительное время. Дизельные хорошо переносят большие нагрузки, менее затратные, однако имеют высокий уровень шума и стоят дороже бензиновых.
Генератор может быть однофазным на 220 Вт или трехфазным (380 Вт).
Если потребителю подходит одна фаза, то напряжение питания будет 220 В. Трехфазный предназначен для промышленного оборудования.
В общем, существуют генераторы с ручным, электрическим, дистанционным или автоматическим пуском.
Самый распространенный - ручной пуск в генераторах с мощностью до 5 кВт. Чтобы запустить его, нужно просто дернуть за шнур.
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