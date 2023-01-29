Чи потрібен офіційний дозвіл на використання генератора: відповідь нардепа

Українцям не потрібно оформлювати ліцензію чи брати дозвіл на використання генераторів. Також дозволено зберігати до 2 тонн палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в ефірі телемарафону.

"Всі дозволи, які необхідні для того, аби встановити генератор потужністю до 5 МВт, на сьогодні скасовані, їх немає. І щодо зберігання палива до 2 тонн ми теж зробили це абсолютно безліцензовано і абсолютно без будь-яких документів. Екологічний податок також не збирається з таких джерел забруднення", - зазначив нардеп.

Він підкреслив, що підприємцям не потрібно збирати документи чи оформлювати відповідні дозволи при використанні генератора як джерела електроенергії.

Водночас Гетьманцев спростував інформацію про нібито штрафи для підприємців, які використовують генератори. Він зазначив, що штрафи можуть бути накладені тільки, якщо людина веде бізнес незаконно, тобто без реєстрації та сплати податків.

Нагадаємо, за минулий рік в Україні попит на генератори зріз у 50 разів. Офіційно в Україну завезли понад 669 тисяч генераторів.

Також зазначимо, що у листопаді Кабмін скасував ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

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