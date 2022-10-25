Що потрібно вимкнути прямо зараз, щоб заощадити тисячі на рахунках за електрику

Побутова електротехніка, яка включена до розеток і перебуває в стані очікування, краде від кількох сотень до кількох тисяч гривень на рік. Така техніка витрачає електроенергію, навіть якщо ви нею не користуєтеся.

Телевізор

Телевізори є найбільш енергоємними приладами в будинку, і вони витрачають електрику навіть у вимкненому стані. У середньому він споживає 1,3 кВт год.

Вимикайте телевізор з розетки щоразу, коли вирушаєте з дому або не користуєтеся ним. Включайте його в розетку тільки тоді, коли ви збираєтеся його дивитися. І нехай регулярне витягування вилки з розетки стане вашою звичкою.

Холодильник та морозильна камера

Регулярне прибирання, розморожування та очищення холодильника та морозильної камери допоможе вам заощадити кілька сотень гривень.

Вимкнути холодильник чи морозильну камеру практично неможливо, оскільки ваші продукти зіпсуються. Але проводити там регулярне прибирання ви можете, щоб заощадити свої гроші.

Крім того, регулярне очищення цих побутових приладів усередині та зовні допоможе їм ефективніше та краще працювати. Вам потрібно не просто їх розморожувати, а ще й мити – всередині та зовні, та витирати пил.

Ігрові приставки

Ви здивуєтеся, але відключення ігрової приставки також допоможе заощадити кілька десятків, а то й сотні гривень на рік. Увімкнені в розетку приставки в режимі очікування здатні споживати 15 кВт год.

Чайник

Сам чайник зазвичай не є великим споживачем енергії. Тим більше, що ви його використовуєте максимум пару разів на добу.

Але чайник у режимі очікування, коли він включений до розетки, здатний споживати близько 0,3 кВт год. А тепер помножте цю цифру на кількість годин та днів, і ви зрозумієте, що за рік можете заощадити гроші.

Зарядні пристрої

Це дійсно дуже зручно – тримати всі зарядні пристрої в розетці та при необхідності підключати до них свої гаджети. І така звичка тепер з'явилася у багатьох людей.

Але зарядні пристрої споживають енергію навіть у режимі очікування, коли ви не заряджаєте свій смартфон або планшет. Якщо у вас таких зарядних пристроїв багато в домі, то варто відключити їх всі заради економії. І задля збереження ваших грошей.

Будильник (годинник)

Така дрібниця, як електричний будильник, який включений у мережу, збільшує споживання електроенергії, а відповідно - і рахунки за електрику.

Якщо ви зовсім не можете жити без такого корисного аксесуара в будинку, вмикайте його перед сном і відключайте вранці, після пробудження.