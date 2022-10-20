Ці правила і режими при пранні дозволять суттєво економити електроенергію

При експлуатації пральних машин можна витрачати значно менше електроенергії, якщо використовувати певні режими та функції цієї техніки, і навіть знизити споживання вдвічі.

Як це зробити, й ефективно використовувати всі можливості приладу, пояснили експерти однієї з українських компаній-електропостачальників.

При нагріванні води до 60 градусів, що часто використовується під час прання, машинці потрібно вдвічі більше електроенергії, ніж витрачається при 30 градусах.

Насправді такого зменшеного температурного режиму цілком достатньо, якщо білизна не надто забруднена. Тим більше це доречно, коли одяг із делікатної тканини, що взагалі не бажано прати при високих температурах.

Фахівці звертають увагу, що знизити необхідність нагрівати воду ще більше можуть сучасні пральні порошки та миючі засоби.

Перед початком прання в барабан машинки краще занурювати мінімум на 3/4 від допустимої ваги. Так, прати невелику кількість речей щодня - не раціонально щодо економії світла.

Річ у тому, що чим частіше вмикається машинка, тим більше електроенергії вона споживає незалежно від наповнення барабана. Однак не можна й "передавати куті меду" й перевантажувати її, оскільки це збільшує споживання електрики на 10-15%.

Як зауважують експерти YASNO, пральна машина-автомат може витрачати майже 15% електроенергії, що споживає родина.

Взагалі при виборі побутової техніки краще вибирати класи енергоспоживання А та А+. За правилами, серед усіх класів чим далі за алфавітом йдуть літери (вказуються латиницею), тим більше електроенергії споживає "пралка".

Фахівці рекомендують вибирати функцію швидкого прання та використовувати відповідні програми для кожного типу білизни та одягу.

Перш ніж ви увімкнете машинку і почнете прання, плями на одязі можна попередньо обробити, таким чином не потрібно використовувати попереднє споліскування. Це економія і води та світла.

Звернемо увагу також, що чим більше використовувати порошки для прання, тим більше через це буде піни, а "пралці" доведеться частіше зливати воду і, відповідно, набирати нову.

Також можна використовувати таку функцію, як таймер відкладеного старту. Річ у тім, що автозапуск може бути актуальним, якщо у вас встановлений двозонний лічильник, що дозволяє платити вдвічі менше електроенергії, яка використовується з 23:00 до 07:00.