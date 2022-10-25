Что нужно выключить прямо сейчас, чтобы сэкономить тысячи на счетах за электричество

Бытовая электротехника, которая включена в розетки и находится в состоянии ожидания, крадет от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в год. Такая техника расходует электроэнергию даже если вы ею не пользуетесь.

Телевизор

Телевизоры являются самыми энергоемкими приборами в доме, и они расходуют электрику даже в выключенном состоянии. В среднем он потребляет 1,3 кВтч.

Выключайте телевизор из розетки каждый раз, когда уходите из дома или им не пользуетесь. Включайте его в розетку только тогда, когда собираетесь его смотреть. И пусть регулярное вытаскивание вилки из розетки станет вашей привычкой.

Холодильник и морозильная камера

Регулярная уборка, размораживание и очищение холодильника и морозильной камеры поможет вам сэкономить несколько сотен гривен.

Выключить холодильник или морозильную камеру практически невозможно, так как ваши продукты испортятся. Но проводить там регулярную уборку вы можете, чтобы сэкономить свои деньги.

Кроме того, регулярная очистка этих бытовых приборов внутри и снаружи поможет им эффективнее и лучше работать. Вам нужно не просто их размораживать, а еще и мыть - внутри и снаружи, и вытирать пыль.

Игровые приставки

Вы удивитесь, но отключение игровой приставки также поможет вам сэкономить несколько десятков, а то и сотни гривен в год. Включенные в розетку приставки в режиме ожидания способны потреблять 15 кВт ч.

Чайник

Сам чайник обычно не является большим потребителем энергии. Тем более, что вы его используете максимум пару раз в сутки.

Но чайник в режиме ожидания, когда он включен в розетку, способен потреблять около 0,3 кВт ч. А теперь умножьте эту цифру на количество часов и дней, и вы поймете, что за год можете сэкономить деньги.

Зарядные устройства

Это действительно очень удобно - держать все зарядные устройства в розетке и при необходимости подключать к ним свои гаджеты. И такая привычка теперь появилась у очень многих людей.

Но зарядные устройства потребляют энергию даже в режиме ожидания, когда вы не заряжаете свой смартфон или планшет. Если у вас таких зарядных устройств в доме много, то стоит отключить их все ради экономии. И ради сохранения ваших денег.

Будильник (часы)

Такая мелочь, как электрический будильник, который включен в сеть, увеличивает ваше потребление электроэнергии, а соответственно - и счета за электрику.

Если вы совсем не можете жить без такого полезного аксессуара в доме, включайте его только перед сном и отключайте утром, после пробуждения.