Що на "Оскарі-2025" говорили про Україну

Деріл Ганна

Американська акторка Деріл Ганна, знайома багатьом за роллю Еллі Драйвер - антагоністки героїні Уми Турман у фільмі "Вбити Білла", вийшла на сцену "Оскара-2025", щоб представити номінантів у категорії "Найкращий монтаж".

Перед тим, як оголошувати номінантів, вона вирішила висловити свою підтримку Україні. Першими її словами стали "Slava Ukraine" - "Слава Україні!".

Також вона показала пальцями знак перемоги - V. Зазначимо, що звичай піднімати руку долонею вперед, із середнім і вказівним пальцями у вигляді літери V з'явився в Європі під час Другої світової війни. Цей жест символізував перемогу над нацистською Німеччиною та солідарність між союзниками.

Публіка сприйняла це на ура і довго аплодувала актрисі.

Пітер Строхан

Сценарист фільму "Конклав" Пітер Строхан також публічно висловив підтримку Україні під час "Оскару-2025". Він одягнув на церемонію класичний чорний костюм і білу сорочку, а на лацкан піджака прикріпив брошку, що складалася з жовтої та блакитної стрічок. Як відомо, це кольори прапора України.

Під час спілкування з журналістами видання Variety він відреагував на нещодавню суперечку президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у США. Пітер Строхан наголосив, що "не потрібно повертатися до України спиною".

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Там він зустрівся з Дональдом Трампом, щоб обговорити питання подальшої співпраці та підписання угоди про постачання корисних копалин. Однак захід пішов не за планом після того, як Зеленському дорікнули, що він прийшов до Овального кабінету не в костюмі.

У відповідь на це Зеленський сказав, що одягне костюм, коли Україна переможе у війні - тобто коли повністю припиняться бойові дії.

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