Що одягнути на День святого Валентина: Андре Тан поділився ідеями образів, щоб сяяти яскравіше за всіх

Total red look

Total red look - це сміливий і стильний вибір для Дня Святого Валентина, який ідеально передає атмосферу свята кохання. Цей образ включає в себе червоний колір від голови до п'ят, що робить його яскравим і виразним.

"Перша ідея - максимально стандартна. Total red look. Ну що тут вигадувати: червона сукня або топ плюс червона спідниця, червоні губи, макіяж у червоних відтінках. Це може виглядати трохи зухвало, тому беремо прості тканини і мінімалістичні фасони, щоб образ не був сильно кричущим", - зазначив стиліст.

Для завершення образу виберіть романтичну зачіску - легкі локони, пучок або стильну косу.



Андре Тан розповів про стильні образи на 14 лютого (скриншот)

Червоні або бордові мереживні колготки

Мереживні колготки червоного або бордового відтінку можуть бути яскравим акцентом в образі, особливо якщо основний одяг більш нейтральний (наприклад, чорна сукня або чорні туфлі). Це ідеально підходить для тих, хто хоче зробити акцент на яскравості та виразності.

"Просто додаємо їх до образу або робимо повністю образ у чорних відтінках, можна міксувати з червоною спідницею", - зазначив Тан.



Андре Тан розповів про стильні образи на 14 лютого (скриншот)

Атласна сукня в білизняному стилі

Атласна сукня в білизняному стилі - це один з найелегантніших і найсексуальніших виборів для особливих випадків, зокрема для Дня святого Валентина. Така сукня поєднує в собі витонченість і чуттєвість, створюючи жіночний і спокусливий образ.

"А якщо ви хочете відійти від червоного кольору, вибирайте атласну сукню в білизняному стилі. Наприклад, ніжно-рожеву, молочну або кольору шампань. І тут варто зробити акцент на макіяжі. Класичний варіант на 14 лютого - з червоними губами", - підкреслив Тан.



Андре Тан розповів про стильні образи на 14 лютого (скриншот)

Корсет

Образи з корсетами - це потужний спосіб додати елегантності, вишуканості та трохи драматизму у ваше вбрання на День закоханих. Корсет не тільки підкреслює талію, а й робить образ більш жіночним і виразним.