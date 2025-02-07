Як виглядають наймодніші куртки весни 2025: блогерка показала стильні образи на кожен день

Весна 2025 року обіцяє потішити модниць, адже в цьому сезоні будуть актуальні різноманітні стилі курток, що поєднують комфорт, елегантність і оригінальність. Такий верхній одяг має не тільки захищати від холоду, а й доповнювати стильні образи на кожен день.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блогерку Jessica Skye розповідає, які куртки придивитися на весну 2025, щоб виділитися з сірої маси.

Замшева куртка

Куртка із замші - це стильний і елегантний вибір для тих, хто хоче додати у свій гардероб розкіш і класику. Обирайте укорочену модель у найтрендовішому відтінку - коричневому.



Куртка і джинси - відмінний варіант на кожен день (фото: instagram.com/_jessicaskye)

У весняному сезоні 2025 року замшеві куртки представлені в різних стилях. Від класичних моделей з мінімалістичним дизайном до сучасних курток з декоративними елементами - вишивками, бахромою або металевими деталями. Це можуть бути бомбери, косухи або класичні жакети, що дає змогу легко адаптувати їх під будь-який стиль і смак.



Блогерка показала тренди (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Найпростіше поєднання: замшева куртка, джинси прямого крою і зручні кросівки. Не забувайте про стильні аксесуари.



Замшева куртка (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Куртка в стилі кантрі

Куртка в стилі кантрі з контрастним комірцем - це стильний і функціональний елемент одягу, що поєднує традиційний сільський стиль із сучасними модними акцентами. Такі куртки вже були на піку популярності восени 2024 року, і у 2025-му вони знову в тренді.



Куртка кантрі (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Куртки в стилі кантрі, як правило, шиють з тканин природних відтінків: коричневого, зеленого, бежевого. Контрастний комірець додає яскравості та контрасту, тому кольори можуть бути різноманітними - від класичного білого чи темного до яскравих відтінків червоного, синього чи чорного.



Ще один варіант куртки кантрі (фото: instagram.com/_jessicaskye)

З нею можна створити багатошарові образи на кожен день, поєднуючи з джинсами, футболками, кардиганами або сорочками в клітинку.



Куртка на весну 2025 (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Джинсова куртка

Для теплих весняних днів підберіть куртку з деніму незвичного відтінку, наприклад, бежевого. Така куртка поєднує стиль класичної джинсової куртки та елегантність нейтрального кольору, що робить її ідеальним вибором для різних образів.



Куртка з деніму на весну (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Джинсова куртка зберігає всі характеристики традиційної джинсівки - вона міцна, зносостійка, але при цьому бежевий колір робить її менш грубою, ніж звичайні сині джинсові куртки. Така куртка буде зручним і стильним вибором як для повсякденних прогулянок, так і для більш формальних виходів.



Як носити куртку навесні 2025 (фото: instagram.com/_jessicaskye)