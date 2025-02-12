Что одеть на День святого Валентина: Андре Тан поделился идеями образов, чтобы сиять ярче всех

Известный украинский модельер Андре Тан, который ранее назвал антитренды 2025 года, с которыми точно следует попрощаться, рассказал, какие образы можно взять себе на заметку на День всех влюбленных.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.
Total red look - это смелый и стильный выбор для Дня Святого Валентина, который идеально передает атмосферу праздника любви. Этот образ включает в себя красный цвет от головы до пят, что делает его ярким и выразительным.
"Первая идея - максимально стандартная. Total red look. Ну что тут придумывать: красное платье или топ плюс красная юбка, красные губы, макияж в красных оттенках. Это может выглядеть немного вызывающе, поэтому берем простые ткани и минималистичные фасоны, чтобы образ не был сильно кричащим", - отметил стилист.
Для завершения образа выберите романтичную прическу - легкие локоны, пучок или стильную косу.
Андре Тан рассказал про стильные образы на 14 февраля (скриншот)
Кружевные колготки красного или бордового оттенка могут быть ярким акцентом в образе, особенно если основная одежда более нейтральная (например, черное платье или черные туфли). Это идеально подходит для тех, кто хочет сделать акцент на яркости и выразительности.
"Просто добавляем их к образу или делаем полностью образ в черных оттенках, можно миксовать с красной юбкой", - отметил Тан.
Андре Тан рассказал про стильные образы на 14 февраля (скриншот)
Атласное платье в бельевом стиле - это один из самых элегантных и сексуальных выборов для особых случаев, в том числе для Дня святого Валентина. Такое платье сочетает в себе утонченность и чувственность, создавая женственный и соблазнительный образ.
"А если вы хотите отойти от красного цвета, выбирайте атласное платье в бельевом стиле. Например, нежно-розовое, молочное или цвета шампань. И тут следует сделать акцент на макияже. Классический вариант на 14 февраля - с красными губами", - подчеркнул Тан.
Андре Тан рассказал про стильные образы на 14 февраля (скриншот)
Образы с корсетами - это мощный способ добавить элегантности, изысканности и немного драматизма в ваш наряд на День влюбленных. Корсет не только подчеркивает талию, но и делает образ более женственным и выразительным.