Андре Тан розповів про головні антитренди 2025 року. Настав час попрощатися із цими речами

Андре Тан, який раніше назвав найяскравіші тренди цього року , тепер поділився рекомендаціями щодо того, що не слід одягати у 2025.

Про це відомий український дизайнер написав у своєму Instagram , і РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про це детальніше.

Андре Тан назвав антитренди 2025 року

У відповідній публікації експерт зазначив, що настав час попрощатися із деякими трендами. А для тих, хто все-таки не згоден поки їх відкинути, Тан дав пораду - носити ці речі обережно та правильно розставляти акценти.

То що ж саме опинилося у списку антитрендів 2025?

Неон

За словами фахівця, цього року неонові відтінки офіційно втратили свою актуальність. На зміну їм прийшли стримані й натуральні кольори: бежевий, оливковий, пастельний та приглушені темні. Неон зберігає свої позиції лише в аксесуарах, де яскраві акценти додають динаміки та зберігають баланс в аутфіті.

Неон - антитренд 2025 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тракторна підошва

Раніше вона була на піку популярності і додавала практичності, а нині сприймається модними експертами як перевантажений елемент, який порушує гармонійність в образі. Андре рекомендує придивитися до моделей з витонченим силуетом та мінімалістичною підошвою. Це зробить вбрання елегантним та більш універсальним.

Тракторна підошва - антитренд 2025 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Шапки-біні з помпонами

Вони також поступово втрачають свої модні позиції. Тепер у тренді лаконічні моделі зі щільної вовни чи кашеміру, які роблять образ стриманим та додають йому сучасного шарму. Замість таких "іграшкових" деталей краще робити акцент на фактурі тканини чи оригінальному плетінні.

Шапки-біні - антитренд 2025 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Мікросумки

Крихітні сумочки, у яких не завжди поміщається навіть телефон, також втрачають популярність цього року. Тепер їх заміняють місткі та функціональні моделі, які дивують своєю практичністю.

Мікросумки - антитренд 2025 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Дуже об’ємні пуховики

Раніше такі оверсайз моделі, які нагадували ковдру чи хмарку, користувалися неабияким попитом. Проте тепер вони також відходять на другий план. Цієї зими зосередьте свою увагу на більш структурованих та акуратних фасонах, які дозволяють підкреслити фігуру, а не приховати її. Актуальними також є утеплені пальта з поясом та пуховики середньої довжини, які мають чіткі лінії.

Об'ємні пуховики - антитренд 2025 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Що відомо про Андре Тана

Нагадаємо, Андре Тан - 42-річний український модельєр та дизайнер одягу, який є уродженцем селища Слобожанське в Харківській області.

Після навчання на факультеті моделювання в Харківському текстильному технікумі, а також закінчення Київського університету технологій та дизайну, він подався на навчання на фабрику Hugo Boss у Німеччині. Також проходив навчання у Центральному коледжі мистецтва та дизайну імені Святого Мартіна у Великій Британії.

У травні 2023 року Тан розпочав навчання за однією із програм у США. А в листопаді 2019 року він став президентом Ukraine Fashion Council.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Від шлюбу з українською підприємицею Аліною Харечко Андре виховує доньку Софію. Про їхнє розлучення стало відомо у травні 2021 року, і однією з причин їхнього розставання дизайнер назвав "дизайнерські амбіції" своєї колишньої партнерки. Після розлучення він не коментує тему особистого життя.