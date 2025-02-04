Total denim і підвороти: Андре Тан розповів про джинси, на які варто звернути увагу в 2025

Відомий український модельєр Андре Тан, який раніше назвав антитренди 2025 року , з якими точно варто попрощатися, розповів про актуальні моделі джинсів.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

Дизайнер наголосив, що у 2025 році в моді різноманітність.

"Від джинсів-балонів до перевіреної класики. Головне, щоб фасон і посадка підходили саме вам", - підкреслив Тан.

Які джинси в тренді 2025 року

Широкі прямі джинси

Така модель відрізняється від звичайних прямих тим, що має більш вільний крій від стегна до низу, створюючи ефект "прямого" силуету, але з помітним об'ємом. Андре Тан назвав такі штани з деніму базою, яка має бути в гардеробі кожної модниці.

Широкі прямі джинси часто вибирають за їхню здатність візуально подовжити ноги та створити розслаблений, але при цьому стильний образ. Їх можна поєднувати з вузькими топами, блузами, жакетами, а також з кросівками або ботильйонами, що дає змогу створювати різноманітні луки.



Андре Тан розповів про тренди в джинсовій моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Підвороти та акценти

Це стильні деталі, які можуть кардинально змінити зовнішній вигляд і додати унікальності будь-якому образу.

Відвороти - це класичний спосіб адаптувати джинси під індивідуальний стиль. Загорнувши поділ джинсів, можна зробити їх коротшими, відкриваючи взуття і надаючи образу легкості. Це додає динамічності, особливо якщо підвороти не симетричні або виконані недбало. Вони особливо популярні в стилістиці casual або street style, а також в образах з елементами ретро.

Акценти в джинсах можуть бути різноманітними. Це - вишивка, кислотні плями або малюнки, що надає джинсам оригінальності та унікальності. Також популярні порвані елементи або потертості, які створюють ефект ношених джинсів, додаючи образу розслабленості.



Тренди в джинсовій моді на 2025 рік (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Балони

Така модель вирізняється незвичним кроєм: тканина в ділянці стегон і верхньої частини ніг зібрана, створюючи ефект "балона", а до низу джинси звужуються або злегка завужені. Цей стиль нагадує спортивні штани 80-х і 90-х, але в сучасній інтерпретації.

Джинси-балони найкраще виглядають з обтислим верхом, як-от вузькі топи, футболки або жакети, щоб збалансувати об'єм нижньої частини. Під них можна вдягнути як кеди та кросівки, так і підбори або ботильйони. Взуття з високими підборами допоможе збалансувати об'єм і додасть стрункішого вигляду.



Джинси-балони в тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Total denim

Це стиль, коли весь образ складається з джинсової тканини, від голови до п'ят.

"Total denim - сміливий монохромний прийом з ноткою брутальності", - підкреслив Тан.

Найпростіший і найпопулярніший спосіб - це поєднання джинсів з різним джинсовим верхом: куртки, жилети, сорочки або блейзери. Можна підібрати джинси та куртку одного відтінку для гармонії або вибрати контрастні відтінки, щоб створити цікавий акцент.



Total denim (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вицвілий ефект на джинсах

Цей ефект створюється за допомогою різних методів обробки тканини, щоб домогтися відчуття "поношеності та втоми", наче джинси були у використанні багато років. Такий стиль додає джинсам особливий характер і унікальність, що робить їх особливо привабливими для любителів розслабленого і недбалого образу.

Вицвілий денім ідеально підходить для повсякденного стилю. Поєднання таких джинсів з простими футболками, толстовками або светрами робить образ розслабленим і стильним.



Ефект поношених джинсів на піку популярності (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Відтінок індиго

Джинси індиго - це завжди тренд. Вони не виходять з моди й ідеально поєднуються з іншими тканинами та стилями. Їх можна носити як в офісному, так і в повсякденному стилі, і вони завжди матимуть стильний вигляд.

"Відтінок індиго - вишукана класика, яка працює і в casual, і у вечірніх луках", - підсумував Андре Тан.



Колір індиго (фото: instagram.com/andre_tan_official)