П'ять фатальних помилок у приготуванні риби: як робити не варто

Риба готується дуже швидко і може стати чудовою вечерею чи прикрасою будь-якого святкового столу. Але існують помилки, які зроблять вашу страву несмачною або навіть неїстівною.

Яких помилок у приготуванні риби допускати не можна - читайте в матеріалі нижче.

Неправильне розморожування

Риба відноситься до ніжних та делікатних продуктів, які дуже швидко втрачають свої смакові якості. Бажано для готування використовувати свіжу рибу, яка не заморожувалася. Але, на жаль, здійснити у реальності це вдається не завжди.

Якщо ж вам доведеться готувати із замороженої риби, то перед жарінням або запіканням потрібно довести продукт до кімнатної температури. Розморожувати рибу в мікрохвильовій печі або гарячій воді не можна, вона стане сухою і несмачною. Перекладіть заморожену рибу з морозилки в холодильник на ніч та залиште її повільно танути.

Багато риби на сковороді

Щоб ваша риба одержала приємну скоринку, її потрібно правильно смажити. Олія на сковороді повинна бути гарячою, інакше риба почне виділяти сік і тушкуватися, а не обсмажуватися.

Викладайте на сковороду по 2-3 шматочки та слідкуйте за кожним уважно. Якщо у вас багато риби й ви хочете заощадити час, поставте дві сковороди або відправте частину продукту в духовку.

Багато борошна

Зазвичай для панірування беруть звичайне пшеничне борошно. Саме воно дає ту неповторну золотисту скоринку, не дає рибі підгоріти та робить її апетитною.

Але якщо борошна багато, воно починає підгоряти, а риба набуває неприємного аромату. Перед смаженням струсіть з кожного шматочка зайве борошно.

Довге приготування

Риба готується дуже швидко і м'якуш у неї дуже ніжний, білок згортається дуже швидко і немає причин смажити її дуже довго. Так вона стане сухою та несмачною.

Вважається, що на 1 см риби потрібно не більше 2 хвилин на сковороді. Загальний час готування не повинен перевищувати 12-15 хвилин.

Багато суєти

Часто перевертати потрібно м'ясо, щоб воно повністю просмажилося. А риба таких маніпуляцій не потребує. Тим більше, що таке перевертання може порвати скоринку, і м'якуш прилипне до сковороди.

Дайте спокійно обсмажитись одній стороні, а потім акуратно переверніть.