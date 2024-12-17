Що найчастіше замовляли українці у 2024 році: найдорожчі та рекордні доставки їжі
У 2024 році українці часто балували себе смаколиками з різних улюблених кухонь, а ще встановлювали рекорди з найбільших і найдорожчих замовлень. Так, наприклад, сумарно два найкоштовніших замовлення були вартістю майже 50 000 гривень.
РБК-Україна (проєкт Styler) підбиває підсумки, що українці найчастіше замовляли через сервіси доставок у 2024 році.
Улюблені кухні українців у 2024 році
Найчастіше українці замовляли страви таких міжнародних кухонь:
- італійська
- американська
- азійська
- українська
- близькосхідна
Улюблені страви у 2024 році
За статистикою від Glovo, найбільше українці в цьому році замовляли:
- бургери
- борщ
- локшину з куркою
- шаурму
- салат "Цезар"
- піцу
У Bolt Food схожі результати: перше місце третій рік поспіль посідають бургери (їх замовили понад два мільйони разів). Також до трійки входять піца та суші, а четверте й п'яте місце посідають шаурма й паста відповідно.
А от рестораном з найбільшою кількістю замовлень за підсумками року став McDonald's.
Найдорожчі та найбільші замовлення
У Bolt Food найдорожчим і найважчим протягом 2024 року було одне й те саме замовлення: воно коштувало 19 742 гривень, а важило 25 кілограмів. Це були 16 боксів з шашликом та бургерами.
Найдорожче замовлення у Glovo коштувало 25 000 гривень - доставка вина. Найбільше замовлення складалося зі 148 одиниць. Служба доставки везла продукти із супермаркету.
Рекорди користувачів і кур'єрів
Відповідно до статистики Bolt Food рекордсменом став користувач, який замовляв їжу 610 разів (це 13,5 замовлень на тиждень).
А найщедрішим став користувач, який сумарно залишив протягом року 23 190 гривень чайових.
Кур'єри служб доставок також встановлювали свої рекорди. Наприклад, за 10 повних місяців один з кур'єрів Bolt Food виконав 6 773 замовлення, тобто більше ніж 22 замовлення на день.
А в жовтні інший кур'єр здійснив поїздки по місту на відстань, яка дорівнює відстані від Києва до Мадрида.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українці найчастіше гуглили у 2024 році.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: ексклюзивні коментарі служб доставки Glovo та Bolt Food.