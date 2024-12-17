Что чаще всего заказывали украинцы в 2024 году: самые дорогие и рекордные доставки еды

В 2024 году украинцы часто баловали себя вкусностями из разных любимых кухонь, а еще устанавливали рекорды по самым большим и самым дорогим заказам. Так, например, суммарно два самых дорогих заказа были стоимостью почти 50 000 гривен.

РБК-Украина (проект Styler) подводит итоги, что украинцы чаще всего заказывали через сервисы доставок в 2024 году.

Любимые кухни украинцев в 2024 году

Чаще всего украинцы заказывали блюда таких международных кухонь:

итальянская

американская

азиатская

украинская

ближневосточная

Любимые блюда в 2024 году

По статистике от Glovo, больше всего украинцы в этом году заказывали:

бургеры

борщ

лапшу с курицей

шаурму

салат "Цезарь"

пиццу

У Bolt Food похожие результаты: первое место третий год подряд занимают бургеры (их заказали более двух миллионов раз). Также в тройку входят пицца и суши, а четвертое и пятое место занимают шаурма и паста соответственно.

А вот рестораном с наибольшим количеством заказов по итогам года стал McDonald's.

Самые дорогие и самые большие заказы

В Bolt Food самым дорогим и самым тяжелым в течение 2024 года был один и тот же заказ: он стоил 19 742 гривен, а весил 25 килограммов. Это были 16 боксов с шашлыком и бургерами.

Самый дорогой заказ в Glovo стоил 25 000 гривен - доставка вина. Самый большой заказ состоял из 148 единиц. Служба доставки везла продукты из супермаркета.

Рекорды пользователей и курьеров

Согласно статистике Bolt Food рекордсменом стал пользователь, который заказывал еду 610 раз (это 13,5 заказов в неделю).

А самым щедрым стал пользователь, который суммарно оставил в течение года 23 190 гривен чаевых.

Курьеры служб доставок также устанавливали свои рекорды. Например, за 10 полных месяцев один из курьеров Bolt Food выполнил 6 773 заказа, то есть более 22 заказов в день.

А в октябре другой курьер совершил поездки по городу на расстояние, равное расстоянию от Киева до Мадрида.