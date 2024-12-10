Що ми гуглили в 2024 році? Google назвав топ-запити українців

Компанія Google опублікувала щорічний звіт про найпопулярніші пошукові запити в Україні за 2024 рік. Ці дані дають унікальну можливість зрозуміти, що найбільше цікавило нас протягом року, що минає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію в офіційному блозі Google .

Що найчастіше гуглили українці в 2024 році

Список запитів 2024 року, популярність яких найбільше зросла в Україні за рік, має такий вигляд.

Найпопулярніші запити:

Графік відключення світла Евро-2024 Сирський Олімпійські ігри-2024 Пасха-2024 Усик Ірина Фаріон Суджа 20 днів у Маріуполі Євробачення-2024

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Сирський Олександр Усик Дональд Трамп Сергій Лавров Камала Гарріс Майк Тайсон Микола Тищенко Павел Дуров Клавдія Петрівна Соня Морозюк

Пішли назавжди:

Ірина Фаріон Олексій Навальний Ален Делон Анастасія Заворотнюк Олександр Масляков В’ячеслав Узелков Олександр Ширвіндт Віталій Білоножко Богдан Сташків Шеннен Догерті

Питання: "Що таке?":

що таке МСЕК що таке РЕБ що таке терикони що таке черги відключення світла що таке ЦНАП що таке довідка ОК-7 що таке КАБ що таке бусифікація що таке квадробери що таке чиназес

Покупка:

EcoFlow Вентилятор Зарядна станція Інвертор iPhone 16 Дубайский шоколад Сквіш лапка Гелевий акумулятор 100 ампер Сонячні панелі Тюбінг

Фільм:

"20 днів у Маріуполі" "Думками навиворіт-2" "Дюна-2" "Солтберн" "Субстанція" "Веном-3" "Люблю тебе ненавидіти" "Жахаючий-3" "Дикий робот" "Конотопська відьма"

Як змінилися пошукові тренди за рік

Зазначимо, що минулого року своє відображення в пошукових запитах українців знайшли війна, енергетична криза та соціальні зміни.

Так, найпопулярнішими пошуковими запитами українців у 2023 році стали "Карта повітряних тривог", "Графік відключення світла" та "Пригожин". Також серед трендових запитів були Deep State, Ізраїль та Каховська ГЕС.

Серед персон найбільший інтерес викликали Міністр оборони Рустем Умєров, Спартак Суббота, Олександр Усик, Кирило Буданов та Ірина Фаріон. А щодо людей, які пішли назавжди у 2023 році, найбільше запитів було про Євгена Пригожина, Ніну Матвієнко та Дениса Монастирського.

У категорії "Фільми" лідирували "Оппенгеймер", "Аватар 2: Шлях води", "Барбі", українська анімація "Мавка", а також трагікомедія Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург". Телевізійні ж вподобання українців змістилися у бік серіалів "Венздей", "Гарний лікар", "Будиночок на щастя", "Відьмак" та турецьких драм "Криваві квіти" та "Зимородок".

Серед покупок лідирували калій йодид, генератор, онлайн квитки на Укрзалізницю, нова модель iPhone та повербанк. А ще у 2023 році українські користувачі часто гуглили гепатит А, ХАМАС, РЕБ і намагалися з'ясувати значення слів "Редан", "Макеба" та "ІПСО".