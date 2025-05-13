Ваш кіт психопат? Вчені створили спеціальний тест, щоб це з'ясувати

Ви знаєте про що думає ваш кіт? Найчастіше ні й це знають майже усі власники пухнастиків. А от вчені розробили спеціальну анкету, яка може дати певне уявлення, де ваш кіт знаходиться у так званій тріархічній моделі психопатії.

Що це за тест та які дані можуть отримати власники тварин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження у журналі " Дослідження особистості ".

Чому вчені розробили такий тест?

Завдяки тестуванню вашого улюбленця ви зможете взнати багато цікавого про тварину. Модель цього тесту вимірює рівні сміливості, підлості та розгальмування, щоб оцінити загальні психопатичні тенденції. Подібні тести зазвичай використовують для людей, але цей вчені адаптували для котів.

Після завершення опитування вам буде надано так званий показник CAT-Tri+, який допоможе оцінити рівень психопатії вашого улюбленця. Знання цих показників, за словами команди вчених, допоможе покращити стосунки між людьми та тваринами.

"Наші коти та відмінності в їхніх характерах надихнули нас розпочати це дослідження. Особисто мене також цікавить, як сприйняття власниками психопатії у їхнього кота може впливати на стосунки між ними. Мій кіт Гамбол має відносно високі бали за шкалою розгальмування, а це означає, що він може бути досить голосним, шукати близькості та бути збудливим", - розповіла психологиня Ліверпульського університету Ребека Еванс. Розуміння характеру вашого кота допоможе знайти з ним спільну мову (фото: freepik.com)

В анкеті також є питання про те, наскільки ваша кішка авантюрна під час дослідження світу, як вона реагує на небезпеку, на інших котів, чи потрібна їй постійна стимуляція та наскільки добре вона дотримується домашніх правил.

Що досліджує тест на психопатію?

Досліджуються також пов'язані з цим види поведінки, які включають раптові зміни настрою, агресію щодо нових людей та реакції на погладжування. У кожному випадку ви можете оцінити свою кішку за шкалою від "не описує мою кішку" до "дуже добре описує мою кішку".

Інші фактори, що вимірюють недружелюбність до людей та домашніх тварин, також включені до тесту, щоб допомогти зрозуміти стосунки між котом та його власником.

Загалом у тесті 46 питань, які допоможуть обчислити бал CAT-TRI+ вашої кішки на психопатію. У людей психопатія часто характеризується відсутністю емпатії та схильністю маніпулювати іншими, хоча, на перший погляд, психопати можуть здаватися нормальними та чарівними.

Чому коти у давнину були агресивними?

"Ймовірно, всі коти мають елемент психопатії, оскільки колись це було корисно для їхніх предків з точку зору отримання ресурсів, наприклад їжі, території та можливостей для спарювання", - додала вчена.

Кінцева мета тестування - зрозуміти краще наших котів. Ті, хто отримує вищі бали за сміливість - могли б отримувати більше задоволення від дряпанок або перешкод, які можна усюди розвішати. Елемент психопатії присутній у всіх котів (фото: freepik.com)

До речі, небажаних котів все ще часто залишають на вулиці або у притулку, і дослідницька група сподівається, що таке психологічне дослідження зможе виявити небажану поведінку у котів, щоб була можливість це коригувати, створити найкращі умови у нових власників або навіть застосовувати змалечку дресування.

"Розгальмованість та недружелюбність до інших домашніх тварин передбачали вищу якість стосунків між власником кішки. Підлість та зухвалість - передбачали нижчу якість стосунків", - додали автори дослідження.

Тестування можна знайти ось тут.