Что нельзя покупать коту и собаке: рейтинг вредных игрушек
Не все игрушки для животных одинаково полезны. Некоторые из них могут быть опасными для здоровья кошек и собак: вызвать травмы, проблемы с поведением или даже удушье. Ветеринары советуют обращать внимание не только на цену и материал, но и на конструкцию и назначение таких товаров.
Каких игрушек для кошек и собак стоит избегать и почему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Мячики, помещающиеся в пасть
Маленькие мячи могут застрять в горле, особенно у крупных собак. Это одна из самых распространенных причин удушья у животных.
Лазерные указки
Хоть они и выглядят как безопасное развлечение для кошек, лазеры могут вызвать фрустрацию и агрессию. Животное не может "поймать" добычу, и это вредит его психике.
Мягкие игрушки с начинкой
Смешные утки, ежики и бурундуки обязательно понравятся вашему питомцу, но наполнитель в виде ваты или шариков, искусственного наполнителя - это риск задушиться или проглотить токсичный материал.
Игрушки с длинными веревками
Канаты или ленты часто становятся причиной кишечной непроходимости, особенно если животное любит жевать или глотать части игрушки. Поэтому стоит покупать такие игрушки с осторожностью.
Светодиодные игрушки с батарейками
Большинство собак и некоторые кошки любят грызть игрушки и раздирать их. Есть большая угроза для животного, если внутри игрушки есть батарейки, лампочки, светодиоды, магниты или другие металлические вещи. Батарейки могут вытечь или быть проглоченными. Это уже не просто вредно - это угрожающе для жизни.
Дешевый пластик с рынков
Старайтесь не покупать игрушки для животных от неизвестного производителя - на рынках, с рук, в интернет-магазинах. Неизвестные материалы могут быть токсичными, ломкими и оставлять острые края. Такая игрушка легко расколется и поранит животное.
Игрушки со звонкими металлическими элементами
Громкие звуки могут пугать животное, провоцировать стресс или способствовать агрессии. А мелкие металлические части могут иметь такую же судьбу, что и батарейки.
Советы от ветеринаров:
- Выбирайте сертифицированные игрушки с маркировкой "pet safe".
- Избегайте мелких деталей и тканей, которые легко разгрызть.
- Не оставляйте животное наедине с новой игрушкой - сначала проверьте, как оно взаимодействует с ней.
- Игрушки для детей не всегда подходят животным - у них другие потребности.
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При написании материала были использованы источники: Американская ассоциация ветеринаров (AVMA), PetMD, The Humane Society, ASPCA.