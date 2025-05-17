Что нельзя покупать коту и собаке: рейтинг вредных игрушек

Не все игрушки для животных одинаково полезны. Некоторые из них могут быть опасными для здоровья кошек и собак: вызвать травмы, проблемы с поведением или даже удушье. Ветеринары советуют обращать внимание не только на цену и материал, но и на конструкцию и назначение таких товаров.

Каких игрушек для кошек и собак стоит избегать и почему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Мячики, помещающиеся в пасть

Маленькие мячи могут застрять в горле, особенно у крупных собак. Это одна из самых распространенных причин удушья у животных.

Лазерные указки

Хоть они и выглядят как безопасное развлечение для кошек, лазеры могут вызвать фрустрацию и агрессию. Животное не может "поймать" добычу, и это вредит его психике.

Мягкие игрушки с начинкой

Смешные утки, ежики и бурундуки обязательно понравятся вашему питомцу, но наполнитель в виде ваты или шариков, искусственного наполнителя - это риск задушиться или проглотить токсичный материал.

Игрушки с длинными веревками

Канаты или ленты часто становятся причиной кишечной непроходимости, особенно если животное любит жевать или глотать части игрушки. Поэтому стоит покупать такие игрушки с осторожностью.

Светодиодные игрушки с батарейками

Большинство собак и некоторые кошки любят грызть игрушки и раздирать их. Есть большая угроза для животного, если внутри игрушки есть батарейки, лампочки, светодиоды, магниты или другие металлические вещи. Батарейки могут вытечь или быть проглоченными. Это уже не просто вредно - это угрожающе для жизни.

Дешевый пластик с рынков

Старайтесь не покупать игрушки для животных от неизвестного производителя - на рынках, с рук, в интернет-магазинах. Неизвестные материалы могут быть токсичными, ломкими и оставлять острые края. Такая игрушка легко расколется и поранит животное.

Игрушки со звонкими металлическими элементами

Громкие звуки могут пугать животное, провоцировать стресс или способствовать агрессии. А мелкие металлические части могут иметь такую же судьбу, что и батарейки.

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