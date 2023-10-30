Что категорически нельзя делать с чужими домашними животными: список ошибок

Большинство из нас, общаясь с другими людьми, стремятся проявить себя как можно лучше. Но следует помнить об отношении к домашним животным. Грубое поведение по отношению к чужому животному может не только привести к конфликту с владельцем, но и может спровоцировать агрессию животного.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Эксперты называли ошибки, которые часто совершают люди, по отношению к чужим животным.

Нельзя касаться чужого домашнего животного без разрешения

Нужно всегда спрашивать у владельца разрешения, прежде чем прикоснуться к чужому животному. Это не только обычная вежливость, но и проблема безопасности.

Все потому, что не все собаки дружелюбны. Даже крошечные щенки могу повести себя агрессивно и даже укусить.

Не кормите чужих животных

Прежде чем кормить чужое животное, нужно поговорить с владельцем. Многим домашним животным нельзя есть некоторые продукты.

Не каждый владелец хочет давать своему животному лакомство. К примеру, если это щенок, вы можете "испортить" его желудок.

К тому же у каждой собаки есть свой рацион питания, и его нужно соблюдать.

Не критикуйте чужое животное

Эксперты советуют не делать пренебрежительных замечаний о чьем-то животном. В частности, если вам не нравятся животные, то не следует критиковать чей-то выбор.

К тому же нельзя критиковать вес или внешность кота, или собаки, ведь это грубо.

Непрошеные советы

Не следует давать непрошеных советов по поведению или состоянию здоровья чужого животного.

Если владельцы будут нуждаться в вашем мнении, они обратятся к вам.

Следите, как дети обращаются с животными

Если ваш ребенок заинтересовался чьим-то домашним питомцем, обязательно наблюдайте за ситуацией и инструктируйте его, как безопасно взаимодействовать.

Следует научить ребенка сначала спрашивать разрешения владельца, прежде чем играть с животным. К тому же дети могут быть слишком грубыми с домашними животными и могут нанести им травмы.

Нельзя спрашивать, сколько владелец заплатил за свое животное

Не спрашивайте людей, сколько они заплатили за своего любимца. Стоимость животного - индивидуальное дело каждого. Это то же самое, когда спросить у кого-нибудь его зарплату или сколько вы заплатили за свой дом или машину.

Если вы хотите знать стоимость, потому что хотите тоже приобрести домашнее животное, всю информацию можно найти в интернете.

Фотографировать животное без разрешения

Не фотографируйте и не снимайте на видео домашних животных без разрешения.

Многие владельцы, вероятно, согласятся, если вы сфотографируете их любимого питомца, но об этом нужно вежливо попросить.