Як собаки маніпулюють господарями: 9 способів, які завжди спрацьовують!

Собаки вміють бути милими, невинними створіннями, які хочуть тільки любові, обіймашок, почухувань та смаколиків. Але будьмо чесними - вони дуже вправні маніпулятори. І жоден господар не може встояти, коли на нього дивляться проникливими очима, виляють хвостиком та дають лапу.

Душевний погляд приреченості

Собаки досконало володіють мистецтвом погляду. О, ви точно це бачили - великі, благальні очі, як, здається, пронизують вашу душу. Незалежно від того, чи дивляться вони мовчки, як ви їсте, чи з тугою на повідець, чи дивляться на вас найсумнішим у світі поглядом з іншого кінця кімнати - вони знають, що ви не втримаєтеся.

І вони будуть тримати цей погляд достатньо довго, щоб вам було некомфортно, а потім ще й посилюють його, щоб ви капітулювали. Невже ви не дасте ні шматочка того, що їли? Невже ви не вийдете на прогулянку з улюбленим песиком? (Хоч би й не збиралися ще півгодини тому).

Драматичне зітхання

У собак немає терпіння, коли вони чогось хочуть. Якщо погляду недостатньо, вони додають до нього драматичне зітхання. І це не просто зітхання - це глибокий, втомлений від світу видих, який говорить: "я не можу повірити, що мені доводиться мати справу з такою байдужістю".

Можливо, вони хочуть прогулянки, а може уваги, або їм просто незручно. У будь-якому випадку, ці зітхання створенні для того, щоб ви відчували себе достатньо винними, щоб кинути все, що ви робили, і подбати про потреби свого улюбленця. Собаки володіють мистецтвом погляду (фото: freepik.com)

Лапа переконання

Коли нічого не виходить, на сцену виходить лапа. Ніжне постукування по вашій нозі, повільне штовхання або "хап", коли ви ігноруєте. Лапа - це спосіб собаки сказати: "людино, я досить довго терпів". Все, тепер прийшов час чухання живота, перекусу або прогулянки.

Фальшива надзвичайна ситуація

Собаки мають дивовижну здатність удавати, що їм потрібно на вулицю прямо зараз, ще й так, щоб ви чітко розуміли, що вони не просто хочуть на свіже повітря чи побавитися. Вони будуть ходити біля дверей, скиглити, кидати на вас наполегливий погляд і навіть можуть принести повідець.

Але як тільки ви відкриєте двері й вийдете на вулицю, вони будуть просто стояти, нюхати вітерець і філософськи дивитися на травичку, розмірковуючи про життя. І коли ви скажете, що це був блеф, вони будуть ще й радісно підстрибувати, задоволені тим, що отримали саме, чого хотіли.

"Я помираю з голоду" (навіть якщо 10 хвилин тому поїли)

Собаки змусять вас повірити, що їх не годували тижнями, навіть якщо вони стоптали цілу миску їжі дві хвилини тому. Вони підуть за вами на кухню, будуть печально зазирати у миску, можуть навіть іноді штовхнути її для драматичного ефекту.

Якщо це не спрацює, вони будуть дивитися на вашу їжу так, ніби ніколи в житті не бачили нічого подібного. І все, ви розчулитеся і дасте їм хоч щось, підкріплюючи їхній виступ, гідний Оскара.

Вправа раптової слабкості

Якщо собака хоче, щоб її носили, обіймали або навпаки, вони чогось не хочуть робити - вони знають як показати неймовірне виснаження. Вони раптово починають ходити повільніше, глибоко зітхати або різко впадуть на підлогу, ніби ноги їх вже просто не тримають. Але подивіться, як швидко вони одужають, якщо почують слово "смаколик" або "прогулянка". Собаки чітко знають, як привернути увагу господаря (фото: freepik.com)

Я буду заважати

У собак є кумедний спосіб гарантувати, що людина припинить їх ігнорувати. Ви працюєте за ноутбуком? Вони сядуть поруч, на нього зверху. Покладуть вам лапи на клавіатуру. Намагаєтеся почитати? Все, голова собаки закриває сторінки. Дивитеся телевізор? У собаки раптом виникає гостра потреба залізти до вас на коліна.

Вони точно знають, як привернути вашу увагу, втручаючись у все, що ви робите і роблячи себе центром вашого всесвіту.

Вибірковий слух

Собаки мають неймовірний слух, поки ви не покличете їх робити те, що вони не хочуть. Скажіть слова "купання" або "ветеринар", і все - ваша собака глуха, а інколи ще й невидима.

Але слово "смаколик" вона почує, навіть якщо ви це сказали пошепки й через три кімнати. І миттєво з'являться. І це не випадковість, це стратегія. Вони точно знають, які слова варто ігнорувати, а на які відповідати. Бо вони не тільки слухають, а й прораховують.

Почуття провини

Мало що в житті змушує вас відчувати себе гірше, ніж вираз обличчя вашої собаки, коли ви йдете з дому. Сумні очі, повільне виляння хвостом, легке скиглення - все це створено, щоб змусити вас переглянути свої плани.

Деякі собаки йдуть на додаткові міри - вони лягають біля дверей, ніби хочуть вас зупинити або сумно йдуть на своє місце, де дивляться на вас очима, повними сліз. І це кожного разу працює! Ви йдете з дому, почуваючись жахливо, обіцяючи додаткові смаколики та намагаєтеся повернутися додому хоч трохи раніше.

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