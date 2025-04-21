Що Папа Римський Франциск говорив про Україну: найглибші цитати, які не можна забути

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року після важкої хвороби й зараз весь світ його оплакує. Понтифік неодноразово висловлював свою підтримку Україні та закликав до миру. Хоча деякі його цитати були й досить резонансні.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найвідоміші та найцікавіші заяви та слова Папи Римського про Україну.
Папа Франциск постійно закликає до припинення війни в Україні, наголошуючи на необхідності діалогу та переговорів.
Він висловлює свою солідарність з українцями, які страждають від війни, та закликає до надання гуманітарної допомоги.
Папа засуджує жорстокість і насильство, спричинені війною, та наголошує на неприпустимості використання зброї.
Папа Франциск закликає до діалогу між сторонами конфлікту, наголошуючи на тому, що це єдиний шлях до досягнення миру.
Він регулярно закликає вірян молитися за мир в Україні та за український народ.
Папа Римський Франциск (світське ім’я - Хорхе Маріо Бергольйо) народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, що в Аргентині. Він - перший в історії Папа з Південної Америки, перший єзуїт на Апостольському престолі та перший Папа з іменем Франциск.
До обрання Папою був архієпископом Буенос-Айреса, відомий скромним стилем життя та турботою про бідних. Папою його обрали 13 березня 2013 року.
Франциск відомий своїми реформаторськими поглядами, відкритістю до діалогу та увагою до соціальної справедливості, екології та милосердя.
14 лютого 88-річний понтифік був госпіталізований із діагнозом бронхіт, у лікарні переніс ускладнення - двосторонню пневмонію з астматичними нападами. Його стан оцінювався як критичний, і йому періодично подавали кисень.
Після понад п’яти тижнів лікування Папу виписали з лікарні 23 березня, однак лікарі порадили ще щонайменше два місяці відпочинку для повного відновлення.
16 квітня стало відомо, що Франциск не очолюватиме передвеликодні богослужіння, хоча поступово повертається до публічних заходів.
У неділю, 20 квітня, він навіть провів коротку зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вони обмінялися великодніми привітаннями, але змістовної розмови не відбулося.
На Великдень Папа вперше після хвороби вийшов до вірян на балконі базиліки Святого Петра. Він коротко привітав присутніх зі святом словами: "Браття і сестри, з Великоднем!". Основну частину благословення виголосив один із його помічників.
У зверненні Папа Франциск закликав до припинення війни в Україні.
"Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру... Нехай у цьому Ювілейному році Великдень також буде гідною нагодою для визволення військовополонених і політв’язнів", - йшлося у промові Папи.