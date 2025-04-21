Что Папа Римский Франциск говорил об Украине: самые глубокие цитаты, которые нельзя забыть

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года после тяжелой болезни и сейчас весь мир его оплакивает. Понтифик неоднократно выражал свою поддержку Украине и призывал к миру. Хотя некоторые его цитаты были довольно резонансными.
РБК-Украина (проект Styler) собрало самые известные и интересные заявления и слова Папы Римского об Украине.
Папа Франциск постоянно призывает к прекращению войны в Украине, подчеркивая необходимость диалога и переговоров.
Он выражает свою солидарность с украинцами, которые страдают от войны, и призывает к оказанию гуманитарной помощи.
Папа осуждает жестокость и насилие, вызванные войной, и подчеркивает недопустимость использования оружия.
Папа Франциск призывает к диалогу между сторонами конфликта, подчеркивая, что это единственный путь к достижению мира.
Он регулярно призывает верующих молиться за мир в Украине и за украинский народ.
Папа Римский Франциск (светское имя - Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, что в Аргентине. Он - первый в истории Папа из Южной Америки, первый иезуит на Апостольском престоле и первый Папа с именем Франциск.
До избрания Папой был архиепископом Буэнос-Айреса, известный скромным стилем жизни и заботой о бедных. Папой его избрали 13 марта 2013 года.
Франциск известен своими реформаторскими взглядами, открытостью к диалогу и вниманием к социальной справедливости, экологии и милосердию.
14 февраля 88-летний понтифик был госпитализирован с диагнозом бронхит, в больнице перенес осложнения - двустороннюю пневмонию с астматическими приступами. Его состояние оценивалось как критическое, и ему периодически подавали кислород.
После более пяти недель лечения Папу выписали из больницы 23 марта, однако врачи посоветовали еще минимум два месяца отдыха для полного восстановления.
16 апреля стало известно, что Франциск не будет возглавлять предпасхальные богослужения, хотя постепенно возвращается к публичным мероприятиям.
В воскресенье, 20 апреля, он даже провел короткую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Они обменялись пасхальными поздравлениями, но содержательного разговора не состоялось.
На Пасху Папа впервые после болезни вышел к верующим на балконе базилики Святого Петра. Он коротко поздравил собравшихся с праздником словами: "Братья и сестры, с Пасхой!". Основную часть благословения произнес один из его помощников.
В обращении Папа Франциск призвал к прекращению войны в Украине.
"Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира... Пусть в этом Юбилейном году Пасха также будет достойной возможностью для освобождения военнопленных и политзаключенных", - говорилось в речи Папы.