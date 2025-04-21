Что Папа Римский Франциск говорил об Украине: самые глубокие цитаты, которые нельзя забыть

Призыв к миру

Папа Франциск постоянно призывает к прекращению войны в Украине, подчеркивая необходимость диалога и переговоров.

Поддержка украинского народа

Он выражает свою солидарность с украинцами, которые страдают от войны, и призывает к оказанию гуманитарной помощи.

Осуждение насилия

Папа осуждает жестокость и насилие, вызванные войной, и подчеркивает недопустимость использования оружия.

Необходимость диалога

Папа Франциск призывает к диалогу между сторонами конфликта, подчеркивая, что это единственный путь к достижению мира.

Молитва за Украину

Он регулярно призывает верующих молиться за мир в Украине и за украинский народ.

Ключевые цитаты:

"Пожалуйста, давайте молиться за мир. Совершаем покаяние в намерении мира", - призвал Папа Франциск в конце общей аудиенции в среду, 12 февраля 2025 года.

"Мученическая Украина... как же она страдает."

"Мы всегда пытаемся вести войну и отвечать на удар другим ударом. Но, чтобы построить мирное будущее, мы должны прощать друг друга. Всегда", - сказал Франциск.

"Диалог всегда, диалог между нами, даже с теми, кто против нас. Пожалуйста, не уставайте от диалога. Мир строится через диалог. Это правда, что иногда это невозможно из-за упрямства некоторых, но всегда прилагайте усилия", - сказал Франциск.

"Большее значение, чем человеческой жизни, придают деньгам и военным позициям. Война всегда разрушает. Пожалуйста, никогда не уставайте от диалога с собой и даже с теми, кто нам противостоит. Это правда, что иногда диалог невозможен из-за упрямства некоторых, но мы всегда должны прилагать усилия", - пояснил Папа.

"Война приносит голод. Каждый вечер я звоню в приход в Газе, и они говорят мне, что часто голодают".

"Мы родились не для того, чтобы убивать, а чтобы росли народы". Папа Франциск пожелал, чтобы "были найдены тропы к миру" и призвал паломников, чтобы в своей ежедневной молитве они просили о мире.

Ранее в этом году Папа в контексте войн в Украине и на Ближнем Востоке говорил, что мир путем переговоров - "это лучше, чем война без конца".

Дополнительные факты

Папа Римский принял приглашение посетить Украину в 2025 году.

Папа Франциск неоднократно встречался с украинскими политиками и религиозными лидерами, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Также Папа Римский встречался с украинскими беженцами.

Кем был Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск (светское имя - Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, что в Аргентине. Он - первый в истории Папа из Южной Америки, первый иезуит на Апостольском престоле и первый Папа с именем Франциск.

До избрания Папой был архиепископом Буэнос-Айреса, известный скромным стилем жизни и заботой о бедных. Папой его избрали 13 марта 2013 года.

Франциск известен своими реформаторскими взглядами, открытостью к диалогу и вниманием к социальной справедливости, экологии и милосердию.