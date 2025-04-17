Великдень без Папи Франциска: у Ватикані оголосили новий формат служб
Папа Римський Франциск не зможе провести головні великодні богослужіння у Ватикані через погіршення здоров'я, його замінять кардинали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
Так, у Страсну П'ятницю кардинал Клаудіо Гуджеротті, Префект Дикастерії Східних Церков, очолить Страсну Літургію в базиліці Святого Петра. Пізніше того ж вечора кардинал Бальдо Рейна, Генеральний вікарій Папи у Римі, очолить Хресну Дорогу в Колізеї.
У Велику Суботу Папа доручив провести службу кардиналу Джованні Баттіста Ре.
А недільну ранкову Святу Месу на площі Святого Петра проведе кардинал Анджело Комастрі.
Хвороба Папи Римського
14 лютого 2025 року Франциска було доправлено у лікарню з бронхітом, який згодом переріс у двосторонню пневмонію. Для нього це особливо небезпечний стан, адже в молодості він переніс плеврит і йому видалили частину легені.
Понтифік провів у лікарні 38 днів і кілька разів був дуже близький до смерті. Лікарі навіть думали припинити його лікування, щоб дозволити йому піти з життя.
На щастя хвороба минула і наприкінці березня Франциска виписали з лікарні.
6 квітня Папа вперше з'явився на публіці на площі Святого Петра у Ватикані.
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