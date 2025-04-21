Що Папа Римський Франциск говорив про Україну: найглибші цитати, які не можна забути

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року після важкої хвороби й зараз весь світ його оплакує. Понтифік неодноразово висловлював свою підтримку Україні та закликав до миру. Хоча деякі його цитати були й досить резонансні.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найвідоміші та найцікавіші заяви та слова Папи Римського про Україну.

Заклик до миру

Папа Франциск постійно закликає до припинення війни в Україні, наголошуючи на необхідності діалогу та переговорів.

Підтримка українського народу

Він висловлює свою солідарність з українцями, які страждають від війни, та закликає до надання гуманітарної допомоги.

Засудження насильства

Папа засуджує жорстокість і насильство, спричинені війною, та наголошує на неприпустимості використання зброї.

Необхідність діалогу

Папа Франциск закликає до діалогу між сторонами конфлікту, наголошуючи на тому, що це єдиний шлях до досягнення миру.

Молитва за Україну

Він регулярно закликає вірян молитися за мир в Україні та за український народ.

Ключові цитати:

"Будь ласка, молімося за мир. Чинімо покуту в намірі миру", - закликав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції в середу, 12 лютого 2025 року.

"Мученицька Україна… як же вона страждає."

"Ми завжди намагаємося вести війну й відповідати на удар іншим ударом. Але, щоб побудувати мирне майбутнє, ми маємо пробачати одне одного. Завжди", – сказав Франциск.

"Діалог завжди, діалог між нами, навіть із тими, хто проти нас. Будь ласка, не втомлюйтеся від діалогу. Мир будується через діалог. Це правда, що іноді це неможливо через упертість декого, але завжди докладайте зусиль", - сказав Франциск.

"Більшого значення, ніж людському життю, надають грошам і військовим позиціям. Війна завжди руйнує. Будь ласка, ніколи не втомлюйтеся від діалогу з собою і навіть з тими, хто нам протистоїть. Це правда, що іноді діалог неможливий через упертість декого, але ми завжди повинні докладати зусиль", - пояснив Папа.

"Війна приносить голод. Щовечора я дзвоню до парафії в Газі, і вони кажуть мені, що часто голодують.".

"Ми народилися не для того, щоб убивати, а щоб зростали народи". Папа Франциск побажав, щоб «були знайдені стежки до миру» й закликав паломників, щоб у своїй щоденній молитві вони просили про мир.

Раніше цього року Папа в контексті воєн в Україні та на Близькому Сході говорив, що мир шляхом переговорів - "це краще, ніж війна без кінця".

Додаткові факти

Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну у 2025 році.

Папа Франциск неодноразово зустрічався з українськими політиками та релігійними лідерами, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Також Папа Римській зустрічався з українськими біженцями.

Ким був Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск (світське ім’я - Хорхе Маріо Бергольйо) народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, що в Аргентині. Він - перший в історії Папа з Південної Америки, перший єзуїт на Апостольському престолі та перший Папа з іменем Франциск.

До обрання Папою був архієпископом Буенос-Айреса, відомий скромним стилем життя та турботою про бідних. Папою його обрали 13 березня 2013 року.

Франциск відомий своїми реформаторськими поглядами, відкритістю до діалогу та увагою до соціальної справедливості, екології та милосердя.