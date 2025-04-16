Що готувати на Великдень без м'яса: святкове меню для вегетаріанців і не тільки

Святковий стіл на Великдень не обов’язково має бути м'ясним. Все більше українців шукають альтернативи: легкі, сезонні й корисні страви без м’яса, які не поступаються традиційним.
Що можна приготувати на святковий стіл і обійтися без традиційних м'ясних страв, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Пропонуємо вам приблизне меню для тих, хто хоче приємно здивувати гостей або приготувати щось зовсім нове. Не обов'язково, щоб ви або ваші гості були вегетаріанцями, це меню підійде для багатьох людей.
Міні-корзинки з лаваша
(лаваш, крем-сир, солодкий перець, огірок, авокадо, кріп)
Фаршировані печериці
(печериці, вершковий сир, часник, петрушка, пармезан)
Рулетики з баклажанів з горіховою пастою
(баклажани, волоські горіхи, часник, лимон)
Кростіні з хумусом і буряком
(багет, хумус, запечений буряк, бальзамічна глазур)
Кіш зі шпинатом і фетою
(основа з тіста, начинка: шпинат, фета, яйця, вершки)
Запечені кабачки з томатами та моцарелою
(кабачки, помідори, моцарела, базилік, оливкова олія)
Лазанья з овочами та соусом бешамель
(пласти для лазаньї, баклажани, кабачки, морква, соус бешамель, сир)
Пиріг з картоплею, грибами та карамелізованою цибулею
(тісто, картопля, гриби, цибуля, сметана, зелень)
Весняний з апельсином і руколою
(апельсин, рукола, мигдаль, оливкова олія)
Класичний "Олів’є" у вегетаріанському стилі
(картопля, морква, яйця, огірки, зелений горошок, майонез)
Салат із кіноа і запеченим гарбузом
(кіноа, гарбуз, м’ята, сир, горішки)
Салат з буряком, фетою та волоськими горіхами
(печений буряк, фета, горіхи, зелень, оливкова олія)
Салат із нуту, авокадо та зелені з лимонною заправкою
(нут, авокадо, петрушка, огірок, лимонний сік, олія)
Весняний салат з редиски та молодої капусти
(капуста, редиска, зелена цибуля, сметана/кефір, сіль)
Салат із запечених овочів з руколою
(баклажани, перець, помідори, рукола, бальзамік)
Крем-суп з печериць на кокосовому молоці
(печериці, цибуля, часник, кокосове молоко, перець)
Суп з цвітної капусти з грінками
(цвітна капуста, вершки, картопля, спеції, грінки)
Гарбузовий суп з імбиром та апельсином
(гарбуз, імбир, апельсиновий сік/цедра, морква, цибуля)
Овочевий бульйон з локшиною та зеленню
(морква, селера, цибуля, вермішель, петрушка)
Фаршировані яйця з авокадо і гірчицею
(яйця, авокадо, гірчиця, лимонний сік, зелень)
Яйця з хумусом і паприкою
(яйця, хумус, копчена паприка, кріп)
Міні-омлети у тарталетках
(яйця, сир, овочі, міні-тарталетки)
Сендвічі з яєчним паштетом і зеленню
(яйця, масло, гірчиця, зелена цибуля, хліб)
Сирна запіканка з лимоном і ваніллю
(сир, яйця, цукор, манка, ваніль, лимонна цедра)
Запіканка з сиром і шпинатом
(сир, шпинат, яйця, зелень, трохи борошна або манки)
Фета, запечена з медом і травами
(сир фета, мед, розмарин, орегано, фольга)
Сирники з родзинками (запечені)
(сир, яйця, борошно, родзинки, ваніль)
Хліб з горіхами та розмарином
(пшеничне/житнє борошно, горіхи, розмарин, дріжджі)
Пампушки з часником без дріжджів
(борошно, сода, сметана, часник, зелень)
Грісіні з сиром і травами
(борошно, сир твердий, оливкова олія, спеції)
Булочки з кунжутом чи сиром
(дріжджове тісто, кунжут/твердий сир, жовток)
Морквяний торт з крем-сиром
(морква, борошно, горіхи, яйця, крем-сир, кориця)
Паска класична (і з шоколадом або журавлиною)
(борошно, яйця, масло, родзинки/шоколад/сухофрукти)
Яблучний штрудель з корицею
(тісто філо, яблука, кориця, цукор, родзинки)
Вівсяне печиво з бананом і горіхами
(вівсянка, банан, мед, горіхи, кориця)
Міні-корзинки з лаваша з овочевою начинкою
Фаршировані печериці з сиром і зеленню
Рулетики з баклажанів з горіховою пастою
Міні-кростіні з хумусом і запеченим буряком
Тарталетки з сиром, зеленню та горіхами
Домашній лимонад із базиліком
Ягідний морс з розмарином
Молочний коктейль з полуницею і бананом
Імбирний чай з апельсином і м’ятою
Сангрія без алкоголю
Вас може зацікавити:
Під час написання матеріалу використані джерела: сайти з рецептами, поради кулінарів, фуд-блогерів.