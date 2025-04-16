Что готовить на Пасху без мяса: праздничное меню для вегетарианцев и не только

Праздничный стол на Пасху не обязательно должен быть мясным. Все больше украинцев ищут альтернативы: легкие, сезонные и полезные блюда без мяса, которые не уступают традиционным.
Что можно приготовить на праздничный стол и обойтись без традиционных мясных блюд, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Предлагаем вам примерное меню для тех, кто хочет приятно удивить гостей или приготовить что-то совершенно новое. Не обязательно, чтобы вы или ваши гости были вегетарианцами, это меню подойдет для многих людей.
Мини-корзинки из лаваша
(лаваш, крем-сыр, сладкий перец, огурец, авокадо, укроп)
Фаршированные шампиньоны
(шампиньоны, сливочный сыр, чеснок, петрушка, пармезан)
Рулетики из баклажанов с ореховой пастой
(баклажаны, грецкие орехи, чеснок, лимон)
Кростини с хумусом и свеклой
(багет, хумус, запеченная свекла, бальзамическая глазурь)
Киш со шпинатом и фетой
(основа из теста, начинка: шпинат, фета, яйца, сливки)
Запеченные кабачки с томатами и моцареллой (кабачки, помидоры, помидоры, моцарелла)
(кабачки, помидоры, моцарелла, базилик, оливковое масло)
Лазанья с овощами и соусом бешамель
(пласты для лазаньи, баклажаны, кабачки, морковь, соус бешамель, сыр)
Пирог с картофелем, грибами и карамелизированным луком
(тесто, картофель, грибы, лук, сметана, зелень)
Весенний с апельсином и рукколой
(апельсин, руккола, миндаль, оливковое масло)
Классический "Оливье" в вегетарианском стиле
(картофель, морковь, яйца, огурцы, зеленый горошек, майонез)
Салат с киноа и запеченной тыквой
(киноа, тыква, мята, сыр, орешки)
Салат со свеклой, фетой и грецкими орехами
(печеная свекла, фета, орехи, зелень, оливковое масло)
Салат из нута, авокадо и зелени с лимонной заправкой
(нут, авокадо, петрушка, огурец, лимонный сок, масло)
Весенний салат из редиса и молодой капусты
(капуста, редис, зеленый лук, сметана/кефир, соль)
Салат из запеченных овощей с рукколой
(баклажаны, перец, помидоры, руккола, бальзамик)
Крем-суп из шампиньонов на кокосовом молоке
(шампиньоны, лук, чеснок, кокосовое молоко, перец)
Суп из цветной капусты с гренками
(цветная капуста, сливки, картофель, специи, гренки)
Тыквенный суп с имбирем и апельсином (тыквенный суп с имбирем и апельсином)
(тыква, имбирь, апельсиновый сок/цедра, морковь, лук)
Овощной бульон с лапшой и зеленью
(морковь, сельдерей, лук, вермишель, петрушка)
Фаршированные яйца с авокадо и горчицей
(яйца, авокадо, горчица, лимонный сок, зелень)
Яйца с хумусом и паприкой
(яйца, хумус, копченая паприка, укроп)
Мини-омлеты в тарталетках
(яйца, сыр, овощи, мини-тарталетки)
Сэндвичи с яичным паштетом и зеленью
(яйца, масло, горчица, зеленый лук, хлеб)
Творожная запеканка с лимоном и ванилью
(творог, яйца, сахар, манка, ваниль, лимонная цедра)
Запеканка с творогом и шпинатом
(творог, шпинат, яйца, зелень, немного муки или манки)
Фета, запеченная с медом и травами
(сыр фета, мед, розмарин, орегано, фольга)
Сырники с изюмом (запеченные)
(творог, яйца, мука, изюм, ваниль)
Хлеб с орехами и розмарином
(пшеничная/ржаная мука, орехи, розмарин, дрожжи)
Пампушки с чесноком без дрожжей (мука, сода, сметана, сметана)
(мука, сода, сметана, чеснок, зелень)
Гриссини с сыром и травами (мука, сыр твердый, мука, сметана, чеснок, зелень)
(мука, сыр твердый, оливковое масло, специи)
Булочки с кунжутом или сыром
(дрожжевое тесто, кунжут/твердый сыр, желток)
Морковный торт с крем-сыром (морковный торт)
(морковь, мука, орехи, яйца, крем-сыр, корица)
Пасха классическая (и с шоколадом или клюквой)
(мука, яйца, масло, изюм/шоколад/сухофрукты)
Яблочный штрудель с корицей
(тесто фило, яблоки, корица, сахар, изюм)
Овсяное печенье с бананом и орехами (овсянка, банан, мед, орехи, корица)
(овсянка, банан, мед, орехи, корица)
Мини-корзинки из лаваша с овощной начинкой
Фаршированные шампиньоны с сыром и зеленью
Рулетики из баклажанов с ореховой пастой
Мини-кростини с хумусом и запеченной свеклой
Тарталетки с сыром, зеленью и орехами
Домашний лимонад с базиликом
Ягодный морс с розмарином
Молочный коктейль с клубникой и бананом
Имбирный чай с апельсином и мятой
Сангрия без алкоголя
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При написании материала использованы источники: сайты с рецептами, советы кулинаров, фуд-блогеров.