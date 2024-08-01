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Що готувати на Медовий Спас: 5 рецептів легких і солодких страв

Що готувати на Медовий Спас (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Головні інгредієнти страв на Медовий Спас - мед і мак, адже інша назва свята "Маковія". Ці продукти спочатку освячують, а потім додають до страв, або ж роблять медово-маковий соус. Окрім традиційних страв, з маком і медом можна готувати сучасну і легку їжу - наприклад, випічку, млинці чи вареники.

Про те, що готувати на Медовий Спас, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Сирна запіканка з маком

Сирна запіканка з маком (фото: GettyImages)

Для приготування такої ніжної запіканки з традиційним продуктом на Медовий Спас, потрібні ці продукти:

  • сир - 250 г
  • яблука - 1 шт.;
  • мак - 2 ст. л.;
  • яйця - 3 шт.;
  • мед - 3 ст. л.;
  • олія - 1 ч. л.;

Як готувати сирну запіканку з маком

Розбийте яйця в глибоку миску, перекладіть сир - і збийте інгредієнти міксером до однорідної консистенції. Після цього додайте мак і мед, і ретельно перемішайте суміш.

Яблука потрібно помити і почистити від шкірки, а потім нарізати на тонкі слайси. Після цього їх також потрібно додати до сирної маси.

Перекладіть суміш для запіканки в невелику форму для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте страву протягом 25 хвилин.

Пісний бісквіт з медом без яєць

Медовий бісквіт (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати бісквіт без яєць на Маковія, треба такі інгредієнти:

  • борошно - 1,5-2 склянки;
  • цукор - 1 стакан цукрового піску;
  • мед - 2 ст. л.;
  • олія - 0,5 склянки;
  • вода - 1 склянка води;
  • какао - 2 ст. л.;
  • горіхи - 0,5 склянки;
  • родзинки - 0,5 склянки;
  • розпушувач - 1,5 ч. л.;
  • кориця - дрібка;
  • коріандр - дрібка.

Як готувати медовий бісквіт

Хоча цей бісквіт буде не надто пишним, він також буде ніжним і смачним. Для його приготування потрібно змішати цукор, воду та олію в глибокій мисці або каструлі.

Суміш необхідно трохи нагріти, а потім додати мед. Після цього розмішайте все до розчинення меду та цукру.

В окремій мисці змішайте какао та прянощі, а потім всипте до миски з медом. Ретельно перемішайте інгредієнти.

Додайте подрібнені горіхи, родзинки, борошно та розпушувач. Вимішайте тісто - за консистенцію воно має нагадувати густу сметану.

Форму для випікання вистеліть пергаментом - і перекладіть в неї масу. Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте бісквіт протягом 30-35 хвилин.

Млинці з маком

Млинці з маком (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати млинці до Медового Спасу, потрібні такі складники:

  • молоко - 500 мл;
  • яйця - 5 шт.;
  • мак - 1 склянка;
  • ванілін - щіпка;
  • масло - 50 г;
  • мед - 2-3 ст. л.;
  • сметана - 2-3 ст. л.;
  • олія - 3-4 ст. л.;
  • борошно - 1-1,5 склянки;
  • сіль - до смаку;
  • цукор - до смаку.

Як готувати млинці з маком

Для тіста на млинці потрібно збити яйця сіллю та цукром. Потім додати молоко, олію та сметану, постійно перемішуючи суміш. Поступово всипте борошно - і ретельно перемішайте суміш, щоб не було грудочок.

Посмажте млинці до закінчення маси. Поки вони охолоджуються, приготуйте начинку - для цього промийте і перетріть мак, ну дайте до нього ванілін і цукор.

Після цього рівномірно змастіть млинці маковою начинкою, а потім скрутить в рулетики і розріжте на частини.

Викладіть млинці в змащену маслом форму для випікання і поставте на 7-10 хвилин в гарячу духовку. Після цього перекладіть млинці на тарілку і полийте медом

Вареники з маком

Вареники з маком (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування вареників на Медовий Спас, треба ці інгредієнти:

  • борошно - 2 склянки;
  • мак - 250 г;
  • вода - 1 склянка;
  • олія - 2-3 ст. л;
  • повидло - 3 ст. л.;
  • мед - 2 ст. л.;
  • цукор - 0,5 склянки;
  • сіль - 0,5 ч. л.

Як готувати вареники з маком

Для приготування таких вареників спочатку потрібно ретельно промити мак, а потім залити його окропом. Довго чекати не потрібно - воду можна зливати майже відразу. Після цього викладіть мак на серветку, щоб прибрати зайву вологу.

Перекладіть мак в глибоку миску, потовчіть, потім додайте 1 ч. л. цукру та мед. Або ж, якщо не хочете робити начинку надто солодкою, використовуйте лише мед. 

З'єднайте борошно з теплою водою, олією та сіллю. Замісіть густе тісто для вареників, перекладіть його в миску, накрийте тканиною і зачекайте близько години.

Коли тісто підніметься, розкачайте його на пласт, виріжте кружечки за допомогою стакану, викладіть макову начинку - і зліпіть вареники. Відваріть вареники з маком в окропі і подавайте до столу.

Медовий торт з горіхами і чорносливом

Медовий торт з горіхами і чорносливом (ілюстративне фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати такий вишуканий медовий торт на Маковія, потрібні такі продукти:

  • борошно - 2,5 склянки;
  • масло - 100 г;
  • яйця - 3 шт.;
  • сметана - 500 г;
  • мед - 1 склянка;
  • вершки (жирність 35%) - 300 мл;
  • цукор - 200 г;
  • чорнослив - 300 г;
  • горіхи - 200 г;
  • сода - 1 ч. л.

Як готувати медовий торт з горіхами і чорносливом

Для приготування бісквіта з'єднайте мед з маслом, половиною цукру та содою. Підігрійте суміш на паровій бані, до розчинення цукру та масла. Постійно перемішуйте суміш, додайте яйця.

Додайте борошно, перемішайте тісто, зачекайте, доки воно охолоне. Накрийте миску плівкою і поставте в холодильник на 12 годин.

Після цього дістаньте його з холодильника на декілька годин. В цей час застеліть форму для випікання 23х28 см пергаментом, викладіть приблизно дві столові ложки тіста.

Розподіліть тісто і випікайте корж протягом 7-10 хв в розігрітій до 180 градусів в духовці. Таким чином потрібно спекти ще 4 коржики.

Для крему збийте сметану рештою цукру, окремо збийте вершки до загустіння. Поєднайте інгредієнти.

Наріжте чорнослив на смужки, а горіхи подрібніть. Змастіть корж кремом, присипте його чорносливом з горіхами. Зверху викладіть інший корж і повторіть крок. Останній корж подрібніть на крихту і присипте нею торт.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати ягідний зефір вдома.

Читайте також, як привітати з Маковеєм рідних.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Smachno.ua, Етнохата.

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