Что готовить на Медовый Спас: 5 рецептов легких и сладких блюд

Главные ингредиенты блюд на Медовый Спас - мед и мак, ведь другое название праздника "Маковея". Эти продукты сначала освящают, а затем добавляют в блюда, или же делают медово-маковый соус. Кроме традиционных блюд, с маком и медом можно готовить современную и легкую пищу - например, выпечку, блины или вареники.
О том, что готовить на Медовый Спас, говорит РБК-Украина (проект Styler).
Творожная запеканка с маком (фото: GettyImages)
Для приготовления такой нежной запеканки с традиционным продуктом на Медовый Спас нужны эти продукты:
Как готовить творожную запеканку с маком
Разбейте яйца в глубокую миску, переложите творог - и взбейте ингредиенты миксером до однородной консистенции. После этого добавьте мак и мед и тщательно перемешайте смесь.
Яблоки нужно промыть и почистить от кожуры, а затем нарезать на тонкие слайсы. После этого их также нужно добавить в творожную массу.
Переложите смесь для запеканки в небольшую форму для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте блюдо в течение 25 минут.
Медовый бисквит (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы приготовить бисквит без яиц на Маковея, нужно следующие ингредиенты:
Как готовить медовый бисквит
Хотя этот бисквит будет не слишком пышным, он тоже будет нежным и вкусным. Для его приготовления нужно смешать сахар, воду и растительное масло в глубокой миске или кастрюле.
Смесь необходимо немного нагреть, а затем добавить мед. После этого размешайте все до растворения меда и сахара.
В отдельной миске смешайте какао и пряности, затем всыпьте в миску с медом. Тщательно перемешайте ингредиенты.
Добавьте измельченные орехи, изюм, муку и разрыхлитель. Вымешайте тесто - по консистенции оно должно напоминать густую сметану.
Форму для выпекания выстелите пергаментом - и переложите в нее массу. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте бисквит в течение 30-35 минут.
Блинчики с маком (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы приготовить блины к Медовому Спасу, нужны следующие составляющие:
Как готовить блины с маком
Для теста на блины нужно взбить яйца солью и сахаром. Затем добавить молоко, растительное масло и сметану, постоянно перемешивая смесь. Постепенно всыпьте муку - и тщательно перемешайте смесь, чтобы не было комочков.
Пожарьте блинчики до окончания массы. Пока они охлаждаются, приготовьте начинку - для этого промойте и перетрите мак, дайте к нему ванилин и сахар.
После этого равномерно смажьте блины маковой начинкой, а затем сверните в рулетики и разрежьте на части.
Выложите блины в смазанную маслом форму для выпечки и поставьте на 7-10 минут в горячую духовку. После этого переложите блины на тарелку и полейте медом.
Вареники с маком (иллюстративное фото: Freepik)
Для приготовления вареников на Медовый Спас нужны эти ингредиенты:
Как готовить вареники с маком
Для приготовления таких вареников сначала нужно тщательно промыть мак, затем залить его кипятком. Долго ждать не нужно - воду можно сливать почти сразу. После этого выложите мак на салфетку, чтобы убрать лишнюю влагу.
Переложите мак в глубокую миску, растолките, затем добавьте 1 ч. л. сахара и мед. Или, если не хотите делать начинку слишком сладкой, используйте только мед.
Соедините муку с теплой водой, растительным маслом и солью. Замесите густое тесто для вареников, переложите его в миску, накройте тканью и подождите около часа.
Когда тесто поднимется, раскатайте его на пласт, вырежьте кружочки с помощью стакана, выложите маковую начинку - и слепите вареники. Отварите вареники с маком в кипятке и подавайте к столу.
Медовый торт с орехами и черносливом (иллюстративное фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить такой изысканный медовый торт на Маковея, нужны следующие продукты:
Как готовить торт с орехами и черносливом
Для приготовления бисквита соедините мед с маслом, половиной сахара и содой. Подогрейте смесь на паровой бане до растворения сахара и масла. Постоянно перемешивайте смесь, добавьте яйца.
Добавьте муку, перемешайте тесто, подождите, пока оно остынет. Накройте миску плёнкой и поставьте в холодильник на 12 часов.
После этого извлеките его из холодильника на несколько часов. В это время застелите форму для выпечки 23х28 см пергаментом, выложите примерно две столовые ложки теста.
Распределите тесто и выпекайте корж в течение 7-10 мин в разогретой до 180 градусов в духовке. Таким образом нужно испечь еще 4 коржика.
Для крема взбейте сметану оставшимся сахаром, отдельно взбейте сливки до загустения. Совместите ингредиенты.
Нарежьте чернослив на полоски, а орехи измельчите. Смажьте корж кремом, присыпьте его черносливом с орехами. Сверху выложите другой корж и повторите шаг. Последний корж измельчите на крошку и присыпьте ею торт.
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При написании материала использовались следующие источники: Smachno.ua, Етнохата.