Що не так з Gmail і чому експерти з конфіденційності не люблять цей поштовий сервіс

Gmail існує вже два десятиліття. Він простий у використанні, легко налаштовується, безкоштовний, і це є вхід в екосистему Android від Google. Крім того, на даний момент це найпопулярніша електронна пошта на планеті з 1,8 мільярдами активних облікових записів. Однак, не всі є шанувальниками електронної пошти від Google.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-платформу KnowYourMobile , на якій представлені огляди та новини про новітні технології, розповідає, чому експерти з конфіденційності не люблять сервіс Gmail.

Gmail не має наскрізного шифрування

Зміст ваших електронних листів видно Google і зберігається у відкритому вигляді на їхніх серверах. За словами експерта з конфіденційності даних Наомі Брокуелл, це означає, що електронні листи доступні співробітникам Google.

У минулому Google вже був помічений у наданні даних з приватних електронних листів третім сторонам, хоча користувачі сподіваються, що їхнє електронне листування буде конфіденційним.

"Хоча Gmail представляє себе як безкоштовний сервіс, користувачі цієї послуги платять своїми особистими даними, включаючи кожен відправлений та отриманий електронний лист. Вони надають Gmail право на прочитання кожного листа та показ реклами у спробі створити необхідний для обслуговування сервісу прибуток", - говорить доктор Енді Йєн, генеральний директор ProtonMail.

Він також додав, що крім показу реклами, Gmail наражається на ризик компрометації ваших даних зловмисними особами або передачі їх урядовим агентствам.

Які дані збирає Google

Google збирає багато даних про дії користувачів в електронній пошті, які можуть використовуватися для складання профілів юзерів для реклами та інших цілей. Провайдери електронної пошти, орієнтовані на конфіденційність, прагнуть збирати якнайменше метаданих.

Дані, що надсилаються рекламодавцям (не Google): розташування, ідентифікатори користувачів та дані про рекламу.

Дані, що використовуються для аналітики: історія покупок, розташування, адреса електронної пошти, контент користувача, історія пошуку, ідентифікатори користувачів та дані використання

Дані, що використовуються для персоналізації продукту: адреса електронної пошти, контакти, електронні листи або текстові повідомлення, аудіодані, історія пошуку, ідентифікатори користувачів та дані використання.

Дані, що збираються для функціональності додатку: історія покупок, розташування, адреса електронної пошти та ім'я, контакти, електронні листи або текстові повідомлення, фотографії або відео, аудіодані, служба підтримки та інший контент користувача, історія пошуку, ідентифікатори користувачів та інші типи даних.

Gmail є централізацією величезного обсягу особистих даних спілкування під контролем однієї компанії. Захисники конфіденційності віддають перевагу децентралізованим і зашифрованим рішенням, де постачальник послуг не має доступу до вмісту.