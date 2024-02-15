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Google вносить зміни у Gmail. Вони можуть багатьом не сподобатися

Четвер 15 лютого 2024 14:00
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Google вносить зміни у Gmail. Вони можуть багатьом не сподобатися Gmail посилює правила для масових розсилок листів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У правилах електронної пошти Gmail з'явився новий пункт. Тепер сервіс вживає додаткових заходів щодо протидії спамерам та звичайним користувачам, які не дотримуються певного правила.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на довідковий центр Google.

Причина введення обмеження

Компанія Google вирішила обмежувати доступ до своїх поштових серверів для користувачів, які надсилатимуть більше 5 000 електронних листів на доменні адреси gmail.com.

Нове правило вимагає, щоб у кожному листі було посилання для відписки від розсилки. В іншому випадку Google може тимчасово заблокувати обліковий запис, а після перевірки - видалити його назавжди.

Цей фільтр листів буде впроваджено поступово, з перевіркою на наявність обов'язкового посилання на відписку. Після повної реалізації змін розпочнуться тимчасові та постійні блокування облікових записів за порушення правил.

В ідеалі ініціатори розсилки повинні отримувати схвалення на отримання листа від кожного одержувача та на вимогу Google надавати докази того, що їхні листи не нав'язані проти волі. Головне - щоб одержувачі не подавали скарги до Gmail, що все відбувається проти їхньої волі.

Ці зміни стосуються перш за все великих користувачів сервісу Google Workspace, призначеного для взаємодії з організаціями та підприємцями. Посилення правил електронної пошти може призвести до зменшення спаму.

Нагадаємо, що у Gmail тепер можна миттєво відповідати на листи.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Google видаляє програми з Android через певну причину.

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