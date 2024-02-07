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Як у месенджерах: У Gmail тепер можна миттєво відповідати на листи

Середа 07 лютого 2024 15:42
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Як у месенджерах: У Gmail тепер можна миттєво відповідати на листи Gmail додала новий користувальницький інтерфейс швидкої відповіді для листів на Android (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google впроваджує в додаток Gmail для Android нову функцію швидкої відповіді під назвою "Відповісти" (Reply). Вона автоматично з'являється під електронними листами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-видання TechRadar, присвячене технологіям.

Деталі нового оновлення

Редизайн спрощує процес відповіді, що дозволяє уникнути необхідності прокручувати все повідомлення для вибору варіанта короткої відповіді або введення тексту. Тепер користувачі можуть відразу приступити до відповіді, аналогічно до спілкування в додатках типу WhatsApp або Telegram.

Як у месенджерах: У Gmail тепер можна миттєво відповідати на листиНовий редизайн Gmail для швидкої відповіді (фото: Х/AssembleDebug)

Ця нова функція замінює попередні кнопки "Відповісти", "Відповісти всім" і "Переслати", але вони, як і раніше, доступні в меню нового вікна. У разі потреби написати довший текст, його можна розгорнути, зробивши вікно повноекранним.

Додатковою перевагою є те, що вихідний лист, на який ви відповідаєте, залишається видимим під час набору відповіді на смартфоні. "Швидке" поле та клавіатура відкриваються над вихідним повідомленням, а не в окремому вікні.

Як у месенджерах: У Gmail тепер можна миттєво відповідати на листиЛист залишається видимим під час набору відповіді (фото: Future)

Якщо користувачеві краще використовувати старий формат, функцію можна вимкнути. Для цього потрібно натиснути стрілку праворуч від нового вікна та дотримуватися інструкцій.

Поки невідомо, коли це нововведення з'явиться у програмі Gmail для iOS.

Нагадаємо, що Google видаляє програми з Android з певної причини.

Ми також писали, що Google додав Gmail нову цікаву функцію.

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