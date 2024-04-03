Что не так с Gmail и почему эксперты по конфиденциальности не любят этот почтовый сервис

Gmail существует уже два десятилетия. Он прост в использовании, легко настраивается, бесплатен, и это вход в экосистему Android от Google. Кроме того, на данный момент это самая популярная электронная почта на планете с 1,8 миллиардами активных аккаунтов. Однако не все являются поклонниками электронной почты от Google.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-платформу KnowYourMobile , на которой представлены обзоры и новости о новейших технологиях, рассказывает, почему эксперты по конфиденциальности не любят сервис Gmail.

Gmail не имеет сквозного шифрования

Содержание ваших электронных писем видно Google и хранится в открытом виде на их серверах. По словам эксперта по конфиденциальности данных Наоми Брокуэлл, это означает, что электронные письма доступны сотрудникам Google.

В прошлом Google уже был замечен в предоставлении данных из частных электронных писем третьим сторонам, хотя пользователи надеяться, что их электронная переписка будет конфиденциальной.

"Хотя Gmail представляет себя как бесплатный сервис, пользователи этой услуги платят своими личными данными, включая каждое отправленное и полученное электронное письмо. Они предоставляют Gmail право на прочтение каждого письма и показ рекламы в попытке создать необходимую для обслуживания сервиса прибыль", - говорит доктор Энди Йен, генеральный директор ProtonMail.

Он также добавил, что помимо показа рекламы, Gmail подвергается риску компрометации ваших данных злонамеренными лицами или передачи их правительственным агентствам.

Какие данные собирает Google

Google собирает большое количество данных о действиях пользователей в электронной почте, которые могут использоваться для составления профилей юзеров для рекламы и других целей. Провайдеры электронной почты, ориентированные на конфиденциальность, стремятся собирать как можно меньше метаданных.

Данные, которые отправляются рекламодателям (не Google): местоположение, идентификаторы пользователей и данные о рекламе.

Данные, используемые для аналитики: история покупок, местоположение, адрес электронной почты, контент пользователя, история поиска, идентификаторы пользователей и данные использования.

Данные, используемые для персонализации продукта: адрес электронной почты, контакты, электронные письма или текстовые сообщения, аудиоданные, история поиска, идентификаторы пользователей и данные использования.

Данные, собираемые для функциональности приложения: история покупок, местоположение, адрес электронной почты и имя, контакты, электронные письма или текстовые сообщения, фотографии или видео, аудиоданные, служба поддержки и другой контент пользователя, история поиска, идентификаторы пользователей и другие типы данных.

Gmail представляет собой централизацию огромного объема личных данных общения под контролем одной компании. Защитники конфиденциальности предпочитают децентрализованные и зашифрованные решения, где поставщик услуг не имеет доступа к содержимому.