Про що фільм "Minecraft" та чи варто його дивитися дітям: думки критиків розділилися

Нова стрічка "Minecraft: Фільм" (A Minecraft Movie) з Джейсоном Момоа та Джеком Блеком вже вийшла в кіно та спровокувала бурхливі дискусії. Чи зуміє адаптація культової гри підкорити глядачів, які взагалі не вважають себе геймерами?

Про що "Minecraft: Фільм"

В стрічці від Warner Bros. Pictures знялися: Джейсон Момоа, Джек Блек, Даніель Брукс, Емма Майерс, Себастьян Хансен.

Сюжет побудовано навколо чотирьох героїв, життя яких важко назвати щасливим. Але все зміниться, коли їх випадково "затягне" до Надземного світу крізь загадковий портал. Вони опиняться у дуже незвичайному вимірі - гра "Майнкрафт" стає реальністю.

Фільм, який зняти в жанрі пригодницької комедії, рекомендовано до перегляду дорослим та дітям від 12 років (тих, кому менше, пустять в кіно лише в супроводі батьків). Це варто врахувати не лише тим, хто планує дивитися стрічку на великому екрані. Гумор та певні сцени можуть не підійти для надто маленьких глядачів.

Що кажуть критики

Рецензії на "Minecraft: Фільм" дуже різні. На Rotten Tomatoes він отримав 53% "томатометрів" зі 100 можливих, а на IMDb стрічку вже оцінили на 6,1 з 10.

Загалом, можна зустріти такі відгуки:

" Це така безсоромна суміш з "Володаря перснів" і "LEGO Movie", що WB, можливо, доведеться подати до суду"

"Сценарій - це переплутаний хаос шаблонних сюжетних ліній, представлених у безлічі сімейних фільмів, які з’явилися до нього"

"Вам доведеться глибоко копати, щоб знайти сміх, який не провокує самопринизлива гра Момоа"

"В всьому фільмі не було жодного вдалого жарту, і мені зазвичай подобається гумор Джека Блека"

"В чомусь це змусило мене голосно сміятися"

"Фільм про Майнкрафт змусить людей розриватися від сміху"

"Мені насправді сподобався фільм Майнкрафт . Я так само здивований, як і ви".

Суперечливі відгуки та не дуже високі рейтинги можуть наштовхнути на думку, що стрічка не заслуговує на увагу. Втім, як зазначають юзери, фільм підійде для тих, хто любить грати в "Майнкрафт", а ті, хто чує про це вперше, нічого не втрачають - сюжет буде зрозумілим. Тому, вважають коментатори, заносити нову кінороботу Момоа та Блека до "чорного списку" не варто.

Про що гра "Майнкрафт" та чи можна в неї грати дітям

"Майнкрафт" - це культова відеогра з відкритим світом, де гравці можуть досліджувати, будувати, добувати ресурси та виживати. Головна особливість гри - повна свобода дій: можна створити цілий світ з блоків, зводити будівлі, розводити тварин, створювати ферми або битися з монстрами. У грі немає жорсткого сюжету, тому кожен користувач сам обирає стиль гри.

Гра офіційно має віковий рейтинг 7+, що свідчить про її загальну безпечність для дітей. Проте важливо враховувати, що в "Майнкрафт" є різні режими: у творчому режимі дитина може спокійно грати без жодних загроз, а в режимі виживання - зустрічаються вороги та виклики. Деякі батьки також звертають увагу на онлайн-гру, де можуть з’являтися незнайомці, тому варто налаштувати безпечний режим.

Фахівці та педагоги відзначають, що "Майнкрафт" може розвивати уяву, логіку та просторове мислення дитини. Але як і будь-яку гру, її варто дозувати, бажано - з присутністю дорослих, особливо в перші дні знайомства.