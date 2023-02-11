Що буде з організмом, якщо їсти яйця кожного дня: важливе пояснення

Користь яєць

Яйця - загальнодоступний продукт, який споживають кожного дня не тільки в натуральному вигляді, але і як інгредієнт в різних стравах.

За словами нутриціолога, яйця мають таку користь:

вони є джерелом двох важливих макроелементів: білка та жиру;

яєчні жовтки особливо багаті білком, залізом і цинком, які важливі для імунної функції, відновлення тканин і росту;

містять велику кількість вітамінів A, D, E, K і кілька вітамінів групи B;

яєчні білки містять білок і менш калорійні, ніж жовтки. Мають багато необхідних вітамінів групи В, таких як вітаміни В2, В3 і В5;

яєчний білок є найбільш легкозасвоюваним джерелом білка.

Чи можна вживати щодня

Загалом мінусом яєць є те, що вони належать до переліку продуктів-алергенів. Тому цей продукт діткам вводять в раціон після року.

Також, якщо є непереносимість даного продукту - їх та продукти, які містять цей алерген потрібно виключити з раціону.

Поживна цінність одного середнього яйця:

72 ккал;

6,25 г білка;

5 грамів жиру;

0,5 грама вуглеводів;

0,75 грама клітковини;

0,2 грама цукру.

Нутриціолог каже, що існує версія, що споживання яєць кожного дня може призвести до серцево-судинних захворювань, оскільки в жовтку є холестерин.

"Я великий поціновувач в різних варіантах їх приготування - дотримуюсь пропорції 1 цільне яйце і 3 білки (5 днів на тиждень)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коричневі яйця не більше поживні, ніж білі. Колір і розмір яєць визначаються природою курки, яка може давати білі, кремові, коричневі, блакитні, зелені або крапчасті яйця.

Також колір жовтка відображає не харчову цінність, а тип корму для птиці.