Що буде з організмом, якщо їсти яйця кожного дня: важливе пояснення

Яйця містять багато корисних вітамінів і мікроелементів, які необхідні для організму людини. Однак, важливо знати, чи можна кожного дня їсти яйця і чи є якісь протипоказання до вживання цього продукту.
Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.
Яйця - загальнодоступний продукт, який споживають кожного дня не тільки в натуральному вигляді, але і як інгредієнт в різних стравах.
За словами нутриціолога, яйця мають таку користь:
Загалом мінусом яєць є те, що вони належать до переліку продуктів-алергенів. Тому цей продукт діткам вводять в раціон після року.
Також, якщо є непереносимість даного продукту - їх та продукти, які містять цей алерген потрібно виключити з раціону.
Поживна цінність одного середнього яйця:
Нутриціолог каже, що існує версія, що споживання яєць кожного дня може призвести до серцево-судинних захворювань, оскільки в жовтку є холестерин.
"Я великий поціновувач в різних варіантах їх приготування - дотримуюсь пропорції 1 цільне яйце і 3 білки (5 днів на тиждень)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що коричневі яйця не більше поживні, ніж білі. Колір і розмір яєць визначаються природою курки, яка може давати білі, кремові, коричневі, блакитні, зелені або крапчасті яйця.
Також колір жовтка відображає не харчову цінність, а тип корму для птиці.
Раніше ми повідомляли, які ознаки вказують на те, що яйця вже не можна їсти.
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