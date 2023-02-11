Что будет с организмом, если есть яйца каждый день: важное объяснение

Польза яиц

Яйца - общедоступный продукт, потребляемый каждый день не только в натуральном виде, но и как ингредиент в различных блюдах.

По словам нутрициолога, яйца имеют такую пользу:

они являются источником двух важных макроэлементов: белка и жира;

яичные желтки особенно богаты белком, железом и цинком, которые важны для иммунной функции, восстановления тканей и роста;

содержащие большое количество витаминов A, D, E, K и несколько витаминов группы B;

яичные белки содержат белок и менее калорийны, чем желтки. Обладают многими необходимыми витаминами группы В, такими как витамины В2, В3 и В5;

яичный белок является наиболее легкоусвояемым источником белка.

Можно ли употреблять каждый день

В общем, минусом яиц является то, что они относятся в перечень продуктов-аллергенов. Потому этот продукт деткам вводят в рацион после года.

Также, если есть непереносимость данного продукта - их и продукты, содержащие этот аллерген, нужно исключить из рациона.

Питательная ценность одного среднего яйца:

72 ккал;

6,25 г белка;

5 граммов жира;

0,5 г углеводов;

0,75 г клетчатки;

0,2 г сахара.

Нутрициолог говорит, что существует версия, что потребление яиц каждый день может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, поскольку в желтке есть холестерин.

"Я большой ценитель в разных вариантах их приготовления - соблюдаю пропорцию 1 цельное яйцо и 3 белка (5 дней в неделю)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коричневые яйца не более питательны, чем белые. Цвет и размер яиц определяются природой курицы, которая может давать белые, кремовые, коричневые, голубые, зеленые или крапчатые яйца.

Также цвет желтка отображает не пищевую ценность, а тип корма для птицы.