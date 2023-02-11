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Что будет с организмом, если есть яйца каждый день: важное объяснение

Можно ли есть яйца каждый день (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Яйца содержат много полезных витаминов и микроэлементов, необходимых для организма человека. Однако важно знать, можно ли каждый день есть яйца и есть ли какие-либо противопоказания к употреблению этого продукта.

Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.

Польза яиц

Яйца - общедоступный продукт, потребляемый каждый день не только в натуральном виде, но и как ингредиент в различных блюдах.

По словам нутрициолога, яйца имеют такую пользу:

  • они являются источником двух важных макроэлементов: белка и жира;
  • яичные желтки особенно богаты белком, железом и цинком, которые важны для иммунной функции, восстановления тканей и роста;
  • содержащие большое количество витаминов A, D, E, K и несколько витаминов группы B;
  • яичные белки содержат белок и менее калорийны, чем желтки. Обладают многими необходимыми витаминами группы В, такими как витамины В2, В3 и В5;
  • яичный белок является наиболее легкоусвояемым источником белка.

Можно ли употреблять каждый день

В общем, минусом яиц является то, что они относятся в перечень продуктов-аллергенов. Потому этот продукт деткам вводят в рацион после года.

Также, если есть непереносимость данного продукта - их и продукты, содержащие этот аллерген, нужно исключить из рациона.

Питательная ценность одного среднего яйца:

  • 72 ккал;
  • 6,25 г белка;
  • 5 граммов жира;
  • 0,5 г углеводов;
  • 0,75 г клетчатки;
  • 0,2 г сахара.

Нутрициолог говорит, что существует версия, что потребление яиц каждый день может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, поскольку в желтке есть холестерин.

"Я большой ценитель в разных вариантах их приготовления - соблюдаю пропорцию 1 цельное яйцо и 3 белка (5 дней в неделю)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коричневые яйца не более питательны, чем белые. Цвет и размер яиц определяются природой курицы, которая может давать белые, кремовые, коричневые, голубые, зеленые или крапчатые яйца.

Также цвет желтка отображает не пищевую ценность, а тип корма для птицы.

Ранее мы сообщали, какие признаки указывают на то, что яйца уже нельзя есть.

Также мы писали, почему яйца не советуют хранить в холодильнике.

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