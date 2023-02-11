Что будет с организмом, если есть яйца каждый день: важное объяснение

Яйца содержат много полезных витаминов и микроэлементов, необходимых для организма человека. Однако важно знать, можно ли каждый день есть яйца и есть ли какие-либо противопоказания к употреблению этого продукта.
Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.
Яйца - общедоступный продукт, потребляемый каждый день не только в натуральном виде, но и как ингредиент в различных блюдах.
По словам нутрициолога, яйца имеют такую пользу:
В общем, минусом яиц является то, что они относятся в перечень продуктов-аллергенов. Потому этот продукт деткам вводят в рацион после года.
Также, если есть непереносимость данного продукта - их и продукты, содержащие этот аллерген, нужно исключить из рациона.
Питательная ценность одного среднего яйца:
Нутрициолог говорит, что существует версия, что потребление яиц каждый день может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, поскольку в желтке есть холестерин.
"Я большой ценитель в разных вариантах их приготовления - соблюдаю пропорцию 1 цельное яйцо и 3 белка (5 дней в неделю)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коричневые яйца не более питательны, чем белые. Цвет и размер яиц определяются природой курицы, которая может давать белые, кремовые, коричневые, голубые, зеленые или крапчатые яйца.
Также цвет желтка отображает не пищевую ценность, а тип корма для птицы.
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