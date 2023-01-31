Чому яйця не радять зберігати у холодильнику? Це має знати кожен

Майже кожна господиня зберігає яйця у холодильнику. Це має гарантувати їм довший термін придатності. Проте є ряд причин, через які варто відмовитись від звичного способу зберігання цього продукту. Або хоча б використовувати не у всіх випадках.

Про те, чому краще не залишати яйця у холодильнику, розповіли на ресурсі Cookist.

Чи обов'язково зберігати яйця в холодильнику

Майже всі компанії-виробники холодильників пропонують окремий лоток для яєць з усіма своїми блоками. Вважається, що охолодження яєць захищає їх від псування та знижує ризик харчового отруєння, спричиненого сальмонельозом, оскільки охолодження контролює розмноження цієї шкідливої бактерії.

Однак ось кілька аргументів за те, аби не залишати яйця у холодильнику.

Яйця, які зберігаються при кімнатній температурі, не псуються швидко. Не дарма їх у магазинах просто продають на прилавку, а не з холодильника.

Багато рецептів випічки рекомендують використовувати яйця, які зберігаються при кімнатній температурі, оскільки вони краще збиваються, ніж ті, що зберігаються в холодильнику.

Яйця, які тривалий час перебувають при низькій температурі, схильні до конденсації, коли їх виймають із холодильника і переносять у приміщення із кімнатною температурою. Це сприяє росту бактерій на яєчній шкаралупі.

Яєчна шкаралупа дуже тендітна річ, тому у холодильнику під впливом різких температурних перепадів, вона стає надмірно крихкою. У результаті вона може моментально тріснути, якщо холодне яйце опустити в воду, навіть не гарячу.

Те саме станеться, якщо зробити навпаки - тепле яйце різко охолодити, наприклад, поставити у холодильник. Пошкодження на яйці будуть помітні неозброєним поглядом.

При тривалому зберіганні яєць за низьких температур, на шкаралупі можуть з'явитися тріщини, там почнуть утворюватися і накопичуватися бактерії. Є ризик, при розбиванні яйця бактерії потраплять спочатку в яйце, а потім і в наш організм.

Однак, якщо ви підозрюєте, що яйця можуть бути заражені сальмонельозом, то їх обов'язково зберігати у холодильнику. Бо при кімнатній температурі вони можуть заразити інші яйця, тоді як охолодження вб’є шкідливі бактерії.