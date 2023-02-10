Ось що вказує на те, що яйця вже не можна їсти: можуть бути небезпечними для здоров'я

Яйця - популярний продукт, який є у кожному будинку. Їх використовують майже у кожній страві. Однак, перед споживанням варто впевнитись, що яйце свіже та безпечне для здоров'я.

Що вказує на те, що яйця вже зіпсувались - читайте в матеріалі Styler нижче .

Як визначити, що яйця зіпсувались

Загалом, якщо ви знаєте, що яйця зберігаються у холодильнику вже досить довго, швидше за все не варто ризикувати і вживати їх.

Також, якщо воно надто легке, то висока ймовірність, що всередині продукт зіпсувався і стух. Його необхідно викинути, адже воно небезпечне для здоров'я.

Окрім того, можна зварити одне яйце, опустити його в дуже солону воду. Якщо при закипанні рідини, воно спливе, то це буде свідчити про несвіжість.

До того ж можна розбити яйце в місткість і звернути увагу на колір білка. У якісного продукту він буде чистим і без вкраплень або почервоніння. Також величезну роль відіграє і запах.

Ще один спосіб перевірити свіжість яйця - піднести його до вуха та сильно потрясти. Якщо ви нічого не почуєте, значить продукт свіжий. Але якщо наявні булькання, сплески чи шарудіння, продукт, скоріше за все, зіпсований.

Додамо, що ще при покупці звертайте увагу на стан і зовнішній вигляд шкарлупи. Не соромтеся відкривати упаковки і оглядати яйця.

Спочатку оцініть загальний вигляд всіх шкарлуп. Вони повинні бути чистими, рівними, без сколів і тріщин. Якщо на шкаралупі є сліди посліду і бруду, віддайте перевагу іншому виробникові. Налиплий бруд різного характеру говорить про недотримання правил елементарної гігієни на птахофабриці.

Як зберігати яйця

Щоб яйця залишались якомога довше свіжими, необхідно дотримуватися правил зберігання. Яйця рекомендується тримати в холодильнику, тоді вони зможуть зберігати свої властивості до трьох місяців.

Важливо, що перед приготуванням необхідно ретельно вимити продукт, щоб знизити ризик зараження вірусами, що живуть на шкаралупі.

Симптоми отруєння яйцями

Симптоми при отруєнні яйцями можуть бути різними, оскільки залежить від конкретної причини інтоксикації. У випадку класичного харчового отруєння простроченою продукцією без бактеріального зараження сальмонелою спостерігаються нудота з блювотою, біль у животі, діарея та слабкість організму.

При розвитку сальмонельозу виділяють кілька форм інфекційного ураження, які розвиваються досить швидко (протягом 1-2 годин після вживання яєць). Тому важливо відразу звертатись до лікаря.