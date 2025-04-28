Ось що буде з обличчям у старості, якщо активно колоти філери в молодості
Філери можуть миттєво повернути обличчю свіжість і об’єм, але що буде через 10, 20 чи 30 років? Надмірне використання ін’єкцій у молодості може обернутися серйозними проблемами у старшому віці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога та косметолога Дарії Тіщенко.
Що буде, якщо переборщити з філерами у молодості
За словами експерта, надмірне використання філерів може стати причиною неприємних змін у майбутньому.
Деформація обличчя
Велика кількість філерів змінює контури обличчя та створює неприродний вигляд.
Надмірне використання філерів може змінити природну структуру шкіри, оскільки вона може залежати від підтримки, яку дають філери. В результаті, навіть після розсмоктування філерів шкіра може не повертатись до свого попереднього стану.
Надмірна набряклість
При введенні великої кількості філерів обличчя буде надуватися і з часом матиме вигляд схожих до людей, які зловживають алкоголем.
При надмірному використанні філерів можуть з’явитися неприродні контури обличчя. З віком ці зміни можуть виглядати ще більш вираженими через зміну шкіри (наприклад, її втрату вологи або еластичності).
Міграція філера
Якщо філери неякісні або введені неправильно, то вони можуть переміщуватись, утворюють грудки і асиметрію, що потребує корекції.
Психологічна залежність
Постійне прагнення ідеальності може вплинути на самооцінку і психіку. Щоб уникнути цих ризиків використовуйте філери свідомо та лише з досвідченим лікарем.
Як часто можна колоти філери
Частота введення філерів залежить від типу препарату, зони, яку обробляють, і індивідуальних характеристик пацієнта. Зазвичай, філери на основі гіалуронової кислоти потребують корекції через 6-12 місяців, оскільки вони розщеплюються в організмі.
Важливо, щоб інтервали між процедурами не були надто короткими, оскільки це може привести до перенавантаження тканин.
Рекомендується консультуватися з досвідченим лікарем, який може визначити оптимальні терміни для корекції, враховуючи потреби і результати попередніх процедур.
Вас може зацікавити
- 9 звичок, які призводять до швидкого старіння шкіри
- Названо ефективний спосіб, який допоможе позбутися "гусячих лапок" біля очей
- Косметолог показала вправу, яка зробить овал обличчя чітким та гарним
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.