Вот что будет с лицом в старости, если активно колоть филлеры в молодости

Филлеры могут мгновенно вернуть лицу свежесть и объем, но что будет через 10, 20 или 30 лет? Чрезмерное использование инъекций в молодости может обернуться серьезными проблемами в старшем возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу дерматолога и косметолога Дарьи Тищенко.

Что будет, если переборщить с филлерами в молодости

По словам эксперта, чрезмерное использование филлеров может стать причиной неприятных изменений в будущем.

Деформация лица

Большое количество филлеров изменяет контуры лица и создает неестественный вид.

Чрезмерное использование филлеров может изменить естественную структуру кожи, поскольку она может зависеть от поддержки, которую дают филлеры. В результате, даже после рассасывания филлеров кожа может не возвращаться к своему прежнему состоянию.

Чрезмерная отечность

При введении большого количества филлеров лицо будет надуваться и со временем будет выглядеть похожим на людей, которые злоупотребляют алкоголем.

При чрезмерном использовании филлеров могут появиться неестественные контуры лица. С возрастом эти изменения могут выглядеть еще более выраженными из-за изменения кожи (например, ее потери влаги или эластичности).

Миграция филлера

Если филлеры некачественные или введены неправильно, то они могут перемещаться, образуют комки и асимметрию, что требует коррекции.

Психологическая зависимость

Постоянное стремление к идеальности может повлиять на самооценку и психику. Чтобы избежать этих рисков, используйте филлеры сознательно и только с опытным врачом.

Как часто можно колоть филлеры

Частота введения филлеров зависит от типа препарата, зоны, которую обрабатывают, и индивидуальных характеристик пациента. Обычно, филлеры на основе гиалуроновой кислоты нуждаются в коррекции через 6-12 месяцев, поскольку они расщепляются в организме.

Важно, чтобы интервалы между процедурами не были слишком короткими, поскольку это может привести к перегрузке тканей.

Рекомендуется консультироваться с опытным врачом, который может определить оптимальные сроки для коррекции, учитывая потребности и результаты предыдущих процедур.