Косметолог показала вправу, яка зробить овал обличчя чітким та гарним

Чіткий овал обличчя - це не лише генетика, а й результат правильної догляду та спеціальних вправ. Існує ефективна техніка, яка допоможе підтягнути контури обличчя та зробити його виразнішим без косметичних процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Як виконувати вправи

За словами експерта, потрібно поставити великі пальці в зоні підборіддя та робити глибокі і дуже повільні рухи по центру. Виконати потрібно 5 разів.

Робіть глибокі рухи вздовж лінії щелепи до "кута молодості". Опускайтесь від вух по бічній поверхні шиї.

"Робимо дуже повільний рух до зони кута молодості та повільно пускаємось від вух по бічній поверхні шиї. Таких також 5 проходів. Важливо робити глибокі повільні рухи", - зазначила косметолога.

Що ще допоможе покращити стан обличчя

Регулярні тренування допомагають зменшити зайвий жир у зоні обличчя.

Важливо контролювати поставу - нахилена голова та сутулість можуть провокувати обвисання шкіри.

Використовуй ліфтинг-креми та сироватки з колагеном, гіалуроновою кислотою та вітаміном С. Також наносьте маски для підтяжки обличчя, наприклад, з глиною або альгінатом.

Не забувай про зволоження - суха шкіра втрачає еластичність.

Пийте достатньо води (1,5-2 л на день), щоб уникнути набряків. Уникайте надлишку солі та цукру - вони затримують рідину в організмі. Вживай білки (риба, яйця, горіхи), омега-3, продукти з вітаміном С (цитрусові, броколі) та колаген.

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