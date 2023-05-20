Що буде, якщо не просіювати борошно для випічки

Просіювати чи ні?

Професіонали твердять одноголосно: борошно просівати треба. На те є одразу кілька причин.

По-перше, процедуру варто виконувати з міркувань безпеки. Іноді трапляється так, що в сипучій речовині можуть бути сторонні предмети.

По-друге, ймовірність того, що до борошна не потрапили жодні комахи, жучки та інша живність, ніхто, на жаль, дати не може.

По-третє, за час зберігання борошно під вагою власної ваги стає щільним. Пропускаючи його через сито, ми робимо борошно більш пухким і розсипчастим.

По-четверте, борошно з часом набирає вологу, а під час просіювання ви його крім розпушування ще й просушуєте.

Якщо ви хочете бути стовідсотково переконані, що ваші пиріжки будуть пишними, а в млинцях не буде грудочок, обов'язково просійте борошно.

Також варто пам'ятати, якщо в рецептурі є розпушувач, його варто просіювати разом з борошном. Так ви гарантовано розподілите його рівномірно по тісту.

В яких випадках можна не просіювати

Цю процедуру можна оминути, коли ви використовуєте борошно не для випічки. А, до прикладу, для паніровки відбивних, додаєте в котлети, соуси і так далі. Мається на увазі, коли борошна за рецептурою треба додати всього кілька ложок.

У випадку з випічкою борошно просіювати варто, особливо якщо ви його купуєте в мішках, чи берете на вагу. Борошно в невеличких пакунках, по кілограму-два, буде чистіше, але й тут варто перестрахуватися.