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Що буде, якщо не просіювати борошно для випічки

Чи треба просіювати борошно (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Борошно - один з ключових і найдавніших продуктів в нашому раціоні. Найчастіше ми його використовуємо для приготування випічки: бісквітів, оладок, тортів, пасок та іншої смакоти.

Кулінари радять просівати борошно перед тим, як замішувати тісто, але така вимога часто нехтується: комусь ліньки, хтось не має часу, або ж решета. Але чи дійсно це так важливо?

Про це дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.

Просіювати чи ні?

Професіонали твердять одноголосно: борошно просівати треба. На те є одразу кілька причин.

  • По-перше, процедуру варто виконувати з міркувань безпеки. Іноді трапляється так, що в сипучій речовині можуть бути сторонні предмети.
  • По-друге, ймовірність того, що до борошна не потрапили жодні комахи, жучки та інша живність, ніхто, на жаль, дати не може.
  • По-третє, за час зберігання борошно під вагою власної ваги стає щільним. Пропускаючи його через сито, ми робимо борошно більш пухким і розсипчастим.
  • По-четверте, борошно з часом набирає вологу, а під час просіювання ви його крім розпушування ще й просушуєте.

Якщо ви хочете бути стовідсотково переконані, що ваші пиріжки будуть пишними, а в млинцях не буде грудочок, обов'язково просійте борошно.

Також варто пам'ятати, якщо в рецептурі є розпушувач, його варто просіювати разом з борошном. Так ви гарантовано розподілите його рівномірно по тісту.

В яких випадках можна не просіювати

Цю процедуру можна оминути, коли ви використовуєте борошно не для випічки. А, до прикладу, для паніровки відбивних, додаєте в котлети, соуси і так далі. Мається на увазі, коли борошна за рецептурою треба додати всього кілька ложок.

У випадку з випічкою борошно просіювати варто, особливо якщо ви його купуєте в мішках, чи берете на вагу. Борошно в невеличких пакунках, по кілограму-два, буде чистіше, але й тут варто перестрахуватися.

Раніше ми писали, що додати в котлети, щоб отримати фантастичну і соковиту страву.

Крім того дізнайтеся, що зі стандартного набору можна не класти в борщ.

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