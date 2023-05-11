Цей продукт не варто додавати в борщ: найпопулярніша помилка

Український борщ - одна з найпопулярніших страв, адже ним можна нагодувати всю родину. Ситний, смачний, наваристий і густий, щоб ложка стояла - він замінює і перше і друге. Але не всі знають, як покращити смак і від якого класичного продукту з "борщового набору" можна відмовитися.

Про що йде мова - в матеріалі Styler далі.

Що входить до класичного "набору"

Зазвичай у борщ додають такі складники: це капуста, картопля, буряк, морква, цибуля. За бажанням - квасоля, томат, часник, зелень.

Але досвідчені кухарі вважають, що зовсім не обов'язково використовувати ці інгредієнти разом. Більше того - без одного з основних продуктів борщ вийде смачнішим!

Так, вважається, що без картоплі борщ не вийде таким ситним та густим. Але це лише упередження.

Чому картопля зайва

Фахівці з кулінарії кажуть, що через картоплю борщ втрачає свій апетитний зовнішній вигляд і стає не таким смачним.

З картоплею він може й буде густішим і ситнішим, але овоч зробить його каламутним і не таким гарним. Крім того, згадаймо, що наші предки колись жили без картоплі, а борщі якось варили.

Як правильно приготувати борщ

В цілому, приготування борщу з картоплею або без неї не багато в чому відрізняється від класичної рецептури.

Першим варять м'ясо на бульйон, потім додають капусту і готують засмажку з моркви, цибулі, буряків та томатів (або томатної пасти).

Крім солі зі спецій вибирають чорний перець та лавровий лист. А ось часник до борщу додають при подачі до столу, щоб він зберіг свій аромат.

Якщо хочете побалувати свою родину - напечіть до борщу пампушок з часником, і подайте страву зі сметаною і зеленню. Ваш борщ точно увійде в історію ваших кулінарних досягнень!