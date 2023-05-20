Что будет, если не просеивать муку для выпечки

Просеивать или нет?

Профессионалы утверждают единогласно: муку просеивать надо. На то есть сразу несколько причин.

Во-первых, процедуру следует выполнять из соображений безопасности. Иногда случается так, что в сыпучем веществе могут быть посторонние предметы.

Во-вторых, вероятность того, что в муку не попали никакие насекомые, жучки и прочая живность, никто, к сожалению, дать не может.

В-третьих, за время хранения мука под тяжестью собственного веса становится плотной. Пропуская ее через сито, мы делаем муку более рыхлой и рассыпчатой.

В-четвертых, мука со временем набирает влагу, а во время просеивания вы ее помимо разрыхления еще и просушиваете.

Если вы хотите быть полностью убеждены, что ваши пирожки будут пышными, а в блинах не будет комочков, обязательно просейте муку.

Также следует помнить, если в рецептуре есть разрыхлитель, его следует просеивать вместе с мукой. Так вы гарантированно распределите его равномерно по тесту.

В каких случаях можно не просеивать

Эту процедуру можно обойти, когда вы используете муку не для выпечки. А, например, для панировки отбивных, добавляете в котлеты, соусы и так далее. Подразумевается, когда муки по рецептуре нужно добавить всего несколько ложек.

В случае с выпечкой муку просеивать следует, особенно если вы ее покупаете в мешках, или берете на вес. Мука в небольших упаковках, по килограмму-два, будет чище, но и здесь стоит перестраховаться.