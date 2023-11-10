Що буде, якщо не носити шапку під час холодів

За словами експерта, якщо в холоди не надягати шапку на голову або капюшона, коли ми виходимо з теплого приміщення на вулицю, йде різкий спазм судин голови, шиї та лиця.

"Спазмуються судини рефлекторно на кінцівках та в мозку особливо зранку, коли ви помили голову і вийшли на вітер, іде переохолодження, бо від сушіння вони розширилися і спазм. Коли ви не досушили, воно мокре, то в 7 разів більше тепловіддача поверхні, ніж сухої шкіри", - пояснює Юрій Габорець.

Він попереджає, що може бути запалення трійчастого нерву, бо шкіра та обличчя більш пристосовані до холоду, ніж голова та шия.

"Можуть запалитися лімфовузли. Якщо після переохолодження боляче водити оком, і наче яскраві кольори особливо червоний - може починатися запалення зорового нерву. Треба стабілізувати, бо впаде зір", - також робить застереження лікар.

Він зауважив, що діти взимку без шапок - це величезна помилка батьків. Тим більше, що є ризик підчепити якійсь токсин, якій може вчепитися замість шапки до шкіри голови чи вуха.

"Ніяка зачіска чи "що подумають" - не варта головних отитів, невритів", - підкреслює експерт.