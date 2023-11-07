12 предметів в гардеробі: як правильно вдягатись взимку, щоб не захворіти

В морозну погоду підібрати одяг буває складно. Щоб одягнутися правильно і тепло розподілялося рівномірно, потрібно знати кілька хитрощів комбінування одягу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост сімейного лікаря Анни Сєрової в Instagram

Основні правила для вибору зимової одежі

Основний шар одягу може складатись з тканин, які відводять вологу та зігріють, не викликаючи при цьому підвищеного потовиділення.

Також варто обирати таку довжину, аби можна було заправити в одяг. Рукав на куртці або пальті не має бути широким. Якщо він широкий, треба під низ надіти водолазку або річ, яка щільно прилягає до шкіри.

Одягайте рукавиці - вони допомагають утримувати тепло.

На верхньому одязі має бути капюшон. Якщо немає - замінити шарфом. За допомогою шарфа можна закрити частину обличчя.

Якщо людина не любить носити шапки, то цей одяг можна замінити спеціальними навушниками, які допомагають тримати руки у теплі.

Які тканини обирати

За словами лікаря, з натуральних тканин краще обирати шовк чи вовну, а для теплоізоляції (середнього шару) підійде фліс. Для верхнього одягу можна вибрати пальто або подовжена куртка з капюшоном.

На ноги варто надягнутись вовняні шкарпетки, тонкі легінси (щоб вдягти під штани, коли дуже холодно) та черевики з підкладкою або водонепроникне взуття.

При виборі взуття зверніть увагу, щоб підошва не була виготовлена з гуми, інакше замерзнуть ступні.

Вибір матеріалу для куртки залежить від того, чим ви займаєтеся на вулиці. У важких дублянках можна прогулюватися, а для більш активних занять ідеальним вибором стануть легкі мембранні куртки.

Додамо, що пітніти в холодну погоду небажано, адже можна застудитися. Якщо ви відчуваєте, що почали пітніти під одягом - потрібно швидко відрегулювати температуру тіла.

Для початку варто уповільнити крок і знизити фізичну активність. Потім ненадовго зніміть який-небудь елемент одягу, щоб тіло віддало зайве тепло, наприклад шапку або рукавички.

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