Что будет, если не носить шапку во время холодов

Осенью и зимой многие не любят надевать шапку или натягивать капюшоны. Кто-то это делает ради сохранения прически, кому не нравится натягивать что-то на голову, ну а молодежь часто просто кичится, чтобы привлечь внимание.
Почему в холода нужно носить шапку и что произойдет, если этого не сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на сообщение врача Юрия Габорца в Instagram.
По словам эксперта, если в холода не надевать шапку на голову или капюшона, когда мы выходим из теплого помещения на улицу, идет резкий спазм сосудов головы, шеи и лица.
"Спазмируются сосуды рефлекторно на конечностях и в мозгу особенно утром, когда вы помыли голову и вышли на ветер, идет переохлаждение, потому что от сушки они расширились и спазм. Если вы не досушили, она мокрая, то в 7 раз больше теплоотдача поверхности, чем сухой кожи", - объясняет Юрий Габорец.
Он предупреждает, что может быть воспаление тройничного нерва, потому что кожа и лицо более приспособлены к холоду, чем голова и шея.
"Могут воспалиться лимфоузлы. Если после переохлаждения больно водить глазом, и как яркие цвета особенно красный - может начинаться воспаление зрительного нерва. Надо стабилизировать, потому что упадет зрение", - также делает оговорку врач.
Он отметил, что дети зимой без шапок – это огромная ошибка родителей. Тем более что есть риск подцепить какой-то токсин, который может вцепиться вместо шапки к коже головы или уха.
"Никакая прическа или "что подумают" - не стоит головных отитов, невритов", - подчеркивает эксперт.
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