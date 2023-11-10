Что будет, если не носить шапку во время холодов

По словам эксперта, если в холода не надевать шапку на голову или капюшона, когда мы выходим из теплого помещения на улицу, идет резкий спазм сосудов головы, шеи и лица.

"Спазмируются сосуды рефлекторно на конечностях и в мозгу особенно утром, когда вы помыли голову и вышли на ветер, идет переохлаждение, потому что от сушки они расширились и спазм. Если вы не досушили, она мокрая, то в 7 раз больше теплоотдача поверхности, чем сухой кожи", - объясняет Юрий Габорец.

Он предупреждает, что может быть воспаление тройничного нерва, потому что кожа и лицо более приспособлены к холоду, чем голова и шея.

"Могут воспалиться лимфоузлы. Если после переохлаждения больно водить глазом, и как яркие цвета особенно красный - может начинаться воспаление зрительного нерва. Надо стабилизировать, потому что упадет зрение", - также делает оговорку врач.

Он отметил, что дети зимой без шапок – это огромная ошибка родителей. Тем более что есть риск подцепить какой-то токсин, который может вцепиться вместо шапки к коже головы или уха.

"Никакая прическа или "что подумают" - не стоит головных отитов, невритов", - подчеркивает эксперт.